Hilton не закроет свои отели в России, но всю прибыль от них передаст Украине

Hilton Worldwide Holdings и Hyatt Hotels заявили, что остановят развитие новых гостиниц в России. Таким образом, мировые гостиничные гиганты присоединились к корпоративной реакции на вторжение россиян в Украину.

Напомним, накануне такие же решения приняли McDonald's, Starbucks и другие культовые американские бренды. Россия испытывает и будет испытывать все большее давление международных санкций.

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Hilton и Hyatt останавливают развитие бизнеса в России

Hyatt и Hilton заявили о прекращении развития бизнеса в России. Но уже существующие гостиницы будут работать.

Также гостиничные гиганты пообещали поддержать гуманитарные усилия. Hilton сотрудничает с American Express, чтобы пожертвовать 1 миллион ночей в своих отелях для украинских беженцев. Об этом говорится в заявлении компании от 9 марта.

Заметим важные нюансы:

Компания Hilton закрыла свой корпоративный офис в Москве. А прибыль от работы своих 26 гостиниц в России передаст в помощь Украине.

Компания же Hyatt заявила, что остановит новые инвестиции и еще подумает, как поддержать работников в своих отелях в России.

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