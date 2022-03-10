Нагадаємо, у переддень такі ж рішення ухвалили McDonald’s, Starbucks та інших культові американські бренди. Росія зазнає і зазнаватиме дедалі більшого тиску міжнародних санкцій.

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Hilton і Hyatt зупиняють розвиток бізнесу у Росії

Hyatt і Hilton заявили про припинення розвитку бізнесу в Росії. Але готелі, які вже існують – працюватимуть.

Також готельні гіганти пообіцяли підтримати гуманітарні зусилля. Hilton співпрацює з American Express, щоб пожертвувати 1 мільйон ночей у своїх готелях для українських біженців. Про це мовиться у заяві компанії від 9 березня.

Зауважимо важливі нюанси:

Компанія Hilton закрила свій корпоративний офіс у Москві. А прибуток від роботи своїх 26 готелів у Росії передасть на допомогу Україні.

Компанія ж Hyatt заявила, що зупинить нові інвестиції, і ще подумає, як підтримати працівників у своїх готелях в Росії.

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