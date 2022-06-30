Дальнобойное и смертоносное оружие: все, что нужно знать о HIMARS в Украине
Первая партия из четырех HIMARS уже на Украине. В Пентагоне пообещали, что следующая порция ракетных систем поступит в середине июля.
Вооруженные Силы Украины только в последние дни с помощью американских HIMARS уже уничтожили несколько командных пунктов и больших складов с боеприпасами в тылу противника. Что же это за вооружение, почему оно так важно для Украины и как может изменить ход войны – разбирался сайт 24 канала.
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Что такое HIMARSАмериканская ракетная артиллерийская система, разработанная еще в конце 1990-х. Эта система предназначена для тактики стреляй-и-убегай (shoot-and-scoot).
В общем, HIMARS – это грузовик, который несет на себе шесть ракет для залпового огня или одну ракету MGM-140 ATACMS, поражающую цели на расстоянии 300 километров.
HIMARS имеют ракеты, поражающие цели на расстоянии до 300 километров / Фото WIKIMEDIA
Следовательно, эти РСЗО могут использовать весь спектр ракет боеприпасов MLRS:
- неуправляемые реактивные снаряды, несущие кассетные боеприпасы, мины, или "умные" бомбы;
- управляемые кассетные боеприпасы;
- управляемые ракеты малой и средней дальности;
- баллистическая ракета средней дальности MGM-140 ATACMS – боевой радиус которой составляет 300 км.
Характеристики HIMARS
- Вес – 16,25 тонны;
- Длина – 7 метров;
- Ширина – 2,4 метра;
- Высота – 3,2 метра;
- Экипаж – 3 человека;
- Калибр – 227 миллиметров;
- Количество ракет – 6×227 миллиметров, или 1×MGM-140 ATACMS;
- Дальность движения – 480 км;
- Максимальная скорость – 85 километров/час;
- Эффективная дальность стрельбы – 32 – 70 км (ракетами калибра 227 мм), до 300 км (ракетами MGM-140 ATACMS).
- Броня – защита против легких патронов и осколков
Пуск снарядов производится непосредственно из сменных контейнеров, где снаряды могут храниться в состоянии боевой готовности в течение 10 лет.
Чтобы использовать HIMARS, бойцам нужно пройти отдельный курс подготовки. Так, США научат еще 50 бойцов Вооруженных сил Украины использованию ракетной системы HIMARS в ближайшее время.
США обучают украинских бойцов пользоваться этими РСЗО / Фото WIKIMEDIA
Где применяют HIMARS
- M142 HIMARS способствовала наступлению НАТО на Кандагар в Афганистане. Удары были направлены на тайники командиров Талибана, заставив многих из них бежать в Пакистан.
- В ноябре 2015 года армия США сообщила, что развернула M142 в Ираке, выпустив не менее 400 ракет по Исламскому Государству с начала лета.
- В конце 2009 года армия Сингапура получила первую огнестрельную установку M142 из 24-х заказанных и достигла ее полной работоспособности. В сентябре 2011 года 23-й батальон сингапурской артиллерии ввел в эксплуатацию ставшую первой в своем роде батарею M142, полностью управляемой по GPS.
- Румыния заказала 18 РСЗО HIMARS M142 и первая партия поступила в страну в конце февраля 2021 года.
Какие успехи в Украине
23 июня 2022 года руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о поставках в ВСУ HIMARS, – всего поступило 4 РСЗО.
Позже Министерство обороны Украины опубликовало официальные кадры использования американских систем залпового огня HIMARS.
Как работают HIMARS в Украине: смотрите видео
28 июня во временно оккупированном Перевальске были взрывы на базе оккупационных войск РФ – город расположен в 60 километрах от линии фронта. Российские боевики утверждали, что база была поражена корректированным реактивным снарядом из установки HIMARS.
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