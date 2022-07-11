HIMARS стали окончательным гвоздем в гроб популярного мифа пропагандистов
Источник:фейсбук Петра Олещука
Для любого человека, который может анализировать данные и беспристрастно смотреть на окружающий мир, практика применения HIMARS украинской армией является окончательным гвоздем в гроб российского мифа "8 лет бомбили донбасс".
Ежедневно попадаем в очередной оккупационный склад. Точечно и очень эффективно уничтожаем военные принадлежности.
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Была ли у ВСУ информация об этих складах раньше?
По-видимому, была. Почему их не уничтожали раньше? Ибо ВСУ, в отличие от тупого и кровожадного оккупанта, не занимается разрушением ради разрушения и убийствами мирных жителей.
Появилось точное оружие – оно сразу было применено, и все, что нужно уничтожить, начало уничтожаться.
Украинская армия ждала точное оружие, чтобы не пострадали мирные жители / Фото Генштаба ВСУ
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Отличие от "бомбили донбасс" для камер рашистов – поразительное. Не заметить его может только идиот или рашист. Хотя одно другому не мешает.
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