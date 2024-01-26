Какую важную российскую базу уничтожил HIMARS: фронтовая сводка от Свитана

Украинские военные из HIMARS ударили по полигону россиян в Иловайске. Известно, что там было скопление собравшихся на обучение операторов БпЛА.

В эфире 24 Канала военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, какое значение имеет этот удар.

Важно "Морские короли" с двигателями Rolls-Royce: все о Sea King Mk41, какие Украина получит от ФРГ

Уничтожение операторов БПЛА

По его словам, у нас есть силы радиотехнической разведки, контролирующие сигналы управления дронами. Тем более, базу. Конечно, как только подтвердили пребывание на этой базе достаточного количества личного состава, HIMARS отработал.

Роман Свитан предположил, что действительно отличили примерно 2– 3 отдела именно операторов дронов.

В последнее время у россияне примерно 300– 400 до 500 дронов висит вдоль всей линии фронта. Мы минусируем примерно половину и это только по Донецкому направлению,

– отметил военный эксперт.

То есть количество дронов довольно серьезное. Готовят и местных коллаборантов и соответственно подтягиваются россияне

"В Иловайске одна из баз подготовки – была. Также под Донецком есть еще одна база. Однако, я думаю, что поймаем их и там", – добавил Свитан.

Горячая точка

В течение 25 января на Марьинском направлении ВСУ отразили 25 атак российско-оккупационных войск. Всего за минувшие сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения.

Военный эксперт рассказал, что с Марьинки в сторону Георгиевки россияне пытаются двигаться в сторону Курахово. Мы их остановили.

То есть они уперлись в Георгиевку и пытаются, так сказать, "растекаться"– и к северу, и к югу,

– объяснил военный эксперт.

"Однако там тоже мы удерживаем – есть хорошая линия обороны. Когда пришло понимание, что россияне Марьинку все же уничтожат, используя КАБы, тогда была восстановлена еще одна линия обороны. Она как раз россиян удерживает",– рассказал Свитан.

Война России против Украины: последние новости