В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав, яке значення має цей удар.

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Знищення операторів БпЛА

За його словами, у нас є сили радіотехнічної розвідки, які контролюють сигнали управління дронами. Тим паче базу. Звісно, як тільки підтвердили перебування на цій базі достатньої кількості особового складу, HIMARS відпрацював.

Роман Світан припустив, що дійсно відмінусували приблизно 2 – 3 відділи саме операторів дронів.

Останнім часом у росіяни приблизно 300 – 400 до 500 дронів висить вздовж всієї лінії фронту. Ми мінусуємо десь приблизно половину й це тільки по Донецькому напрямку,

– зазначив військовий експерт.

Тобто кількість дронів доволі таки серйозна. Готують й місцевих колаборантів й відповідно підтягуються росіяни

"В Іловайську одна з баз підготовки – була. Також під Донецьком є ще одна база. Проте, я думаю, що спіймаємо їх і там", – додав Світан.

Гаряча точка

Упродовж 25 січня на Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили 25 атак російсько-окупаційних військ. Загалом за минулу добу на фронті відбулося 82 бойових зіткнення.

Військовий експерт розповів, що з Мар’їнки в сторону Георгіївка росіяни намагаються рухатися в бік Курахового. Ми їх там зупинили.

Тобто вони вперлися в Георгіївку й намагаються, так би мовити, "розтікатися" – і на північ, і на південь,

– пояснив військовий експерт.

"Проте там також ми утримуємо – є гарна лінія оборони. Коли прийшло розуміння, що росіяни Мар’їнку все ж таки знищать, використовуючи КАБи, тоді була відбудована ще одна лінія оборони. Вона якраз росіян утримує", – розповів Світан.

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