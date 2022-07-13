Арестович показал, во что HIMARS превращает воинскую часть и боеприпасы врага в Луганске

Украинские военные с помощью американских РСЗО HIMARS уничтожили в Луганской области воинскую часть и склад боеприпасов российских оккупантов.

"Вторую армию" мира превращают в двухсотую

Советник руководителя офиса президента Алексея Арестовича подтвердил отличную отработку украинскими защитниками по враждебному составу. Арестович заметил, что помог в этом "симпатичный хаймарс".

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По своей традиции российские войска разместили в Луганске одновременно воинскую часть и склад боеприпасов. Последствия этого жеста доброй воли я не берусь даже представить. "Вторую армию мира" перерабатывает в двухсотый маленький, симпатичный Хаймарс,

– написал Арестович.

Что известно об уничтожении вражеского состава в Луганске

Украинские военные наносят меткие удары по составам российской армии на оккупированных территориях. В частности, вражеских боеприпасов стало меньше в Луганске.

В ночь на 13 июля в Луганске прозвучала серия взрывов. оккупанты традиционно начали врать и детонацию боеприпасов назвали "работой ПВО". Мол, это они сбили ракету "Точка-У", которую запустили ВСУ. Однако в эту ложь никто не поверил, даже россияне.

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