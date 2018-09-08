Химатака в оккупированном Крыму: появились новые печальные фото
Экологическая катастрофа в оккупированном Россией Крыму, которая произошла после выброса опасных химических веществ из кислотонакопителя завода "Титан", продолжает негативно влиять на полуостров. Так, в селе Перекоп начала засыхать вся растительность.
Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.
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24 канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Впоследствии, токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.
Армянск, село Перекоп, на отстойнике цветет и пахнет кислотой,
– говорится в подписи к фото.
Как видно на фото, жители полуострова ходят в защитных марлевых масках. Кроме того, листья на деревьях сильно пожелтели и стали опадать, а урожай засыхает.
Крымчане ходят в защитных масках из-за химвыбросов
В оккупированном Крыму из-за химвыбросов страдает природа
Напомним, гендиректор завода "Титановые инвестиции" Андрей Акулов сообщил, что предприятие приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.