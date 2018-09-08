Химатака в оккупированном Крыму: появились новые печальные фото

Экологическая катастрофа в оккупированном Россией Крыму, которая произошла после выброса опасных химических веществ из кислотонакопителя завода "Титан", продолжает негативно влиять на полуостров. Так, в селе Перекоп начала засыхать вся растительность.

Соответствующие фото опубликовали на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Читайте также: Химвыброс в Армянске: оккупационная власть предупредила об угрозе новой чрезвычайной ситуации

24 канал сообщал, что в городе Армянск в оккупированном Крыму примерно 27 августа произошел выброс загрязняющих веществ с завода "Титановые инвестиции" (старое название "Крымский титан"). Местные жители начали жаловаться на аллергическую реакцию, а металлические предметы в домах и квартирах за ночь покрылись липкой ржавчиной. Впоследствии, токсичные вещества из Армянска обнаружили в воздухе на Херсонщине.

Армянск, село Перекоп, на отстойнике цветет и пахнет кислотой,

– говорится в подписи к фото.

Как видно на фото, жители полуострова ходят в защитных марлевых масках. Кроме того, листья на деревьях сильно пожелтели и стали опадать, а урожай засыхает.



Крымчане ходят в защитных масках из-за химвыбросов



В оккупированном Крыму из-за химвыбросов страдает природа

Для Аксенова Сережи

свежайшие полезные ягоды

С грядки!

с.Перекоп-на -отстойнике(ОЗЕРЕ)

Кушай Сереженька!

ТОКО ПОМОЙ... pic.twitter.com/cSdQho2Fuf — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 сентября 2018 г.

Армянск

с.Перекоп на отстойке

Цветет и пахнет

кислотой pic.twitter.com/yrrEo4mmzn — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 8 сентября 2018 г.

Напомним, гендиректор завода "Титановые инвестиции" Андрей Акулов сообщил, что предприятие приостановит работу уже на этой неделе, то есть до 10 сентября.