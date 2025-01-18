Россия применяет боеприпасы с опасными химическими веществами: сколько атак зафиксировали ВСУ

Россия продолжает применять против украинских защитников и защитниц специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Только за декабрь 2024 года было зафиксировано 434 таких случая.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб и Командование Сил поддержки ВСУ.

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Российские захватчики используют на поле боя не только обычные средства огневого поражения. Так, оккупанты применяют боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами.

Такие, как К-51 и РГ-ВО, которые являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для использования в качестве средств ведения войны,

– отметили в командовании Сил поддержки ВСУ.

Также добавили, есть значительная доля боеприпасов, которые содержат опасные химические соединения неустановленного типа.

Обратите внимание! В декабре 2024 года подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВСУ зафиксировано 434 случая применения таких боеприпасов. В целом с февраля 2023 года зафиксировано 5389 случаев использования оккупантами опасных химических веществ.

С начала полномасштабной войны России против Украины подразделения радиационной, химической, биологической разведки осуществляли непосредственную фиксацию случаев применения врагом опасных химических веществ на поле боя.

Установлено, что с февраля 2023 года применение российскими военными опасных химических веществ приобрело системный характер.

Россия грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении,

– констатировали в Командовании.

Оккупанты применяют химические атаки / Инфографика Командования Сил поддержки