Химическая авария в Винницкой области: спасатели показали видео ликвидации

На территории завода "Райагрохим" в Немирове Винницкой области 29 ноября произошла утечка аммиака из железнодорожной цистерны. Спасатели продолжают ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что уже оповестили население об инциденте.

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Спасатели продолжают откачивать аммиак, осаждать испарения и обеспечивают подвоз воды,

– говорится в сообщении.

Руководством завода "Райагрохим" осуществляются мероприятия по привлечению автоцистерн для перекачки аммиака. По состоянию на 17:00 часов сотрудникам ГСЧС удалось перекачать 12 кубометров аммиака.

Спасатели продолжают ликвидацию утечки аммиака в Винницкой области: смотрите видео

Полиция открыла производство

По факту загрязнения атмосферного воздуха следователями начато уголовное производство, в рамках которого устанавливаются причины утечки опасного химического газа.

Это правонарушение предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

Ситуация на заводе "Райагрохим" контролируемая, пострадавших нет.