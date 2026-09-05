Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

Что известно о деле?

Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении военнослужащих 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии Южного военного округа ВС России. Оккупанты систематически проводили атаки на украинские позиции вблизи села Тихое Чугуевского района с сентября 2024 года по июнь 2025 года.

Следствие установило, что захватчики применяли против украинских защитников специальные гранаты К-51 и РГ-Во, снаряженные опасными химическими веществами. Вражеские операторы сбрасывали эти боеприпасы с беспилотников, чтобы отравить бойцов Сил обороны Украины, лишив их возможности оказывать сопротивление при последующих штурмах.

Следователи СБУ шаг за шагом воссоздали структуру принятия и выполнения преступных распоряжений. Среди обвиняемых оказались командир российской бригады, начальник службы радиационной, химической и биологической защиты, начальник разведывательного батальона, два командира разведывательных рот, командир отделения взвода БПЛА и трое операторов дронов.

Приказ об использовании химического оружия отдал командир бригады, после чего начальники соответствующих служб снабдили подразделения запрещенными гранатами. Командиры рот передавали боевые распоряжения непосредственно операторам БПЛА, которые и осуществляли сбросы на украинские укрепления.

В феврале 2026 года всем девяти фигурантам заочно объявили о подозрении. В настоящее время обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц, официально направлен в суд.

Напомним, СБУ и Офис Генерального прокурора заочно сообщили о подозрении начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову. По данным следствия, именно он лично руководил самой массированной комбинированной атакой на Киев в ночь на 2 июля 2026 года, в ходе которой Россия применила 570 средств поражения, в том числе ударные дроны и ракеты "Циркон" и "Искандер-М".

В результате атаки в Киеве пострадали более 100 человек, около 70 из них были госпитализированы, а более 20 жилых домов получили повреждения или были разрушены. Герасимову инкриминируют военные преступления, в настоящее время он находится в России.