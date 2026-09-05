Про це йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

Що відомо про справу?

Правоохоронці завершили досудове розслідування стосовно військовослужбовців 136 окремої гвардійської мотострілецької бригади 58 загальновійськової армії Південного військового округу зс Росії. Окупанти систематично атакували українські позиції поблизу села Тихе Чугуївського району з вересня 2024 року по червень 2025 року.

Слідство встановило, що загарбники застосовували проти українських захисників спеціальні гранати К-51 та РГ-Во, споряджені небезпечними хімічними речовинами. Ворожі оператори скидали ці боєприпаси з безпілотників, аби отруїти бійців Сил оборони України, позбавивши їх можливості чинити опір перед подальшими штурмами.

Слідчі СБУ покроково відтворили структуру ухвалення та виконання злочинних розпоряджень. Серед обвинувачених опинилися командир російської бригади, начальник служби радіаційного, хімічного та біологічного захисту, очільник розвідувального батальйону, два командири розвідувальних рот, командир відділення взводу БпЛА та троє операторів дронів.

Наказ про використання хімічної зброї віддав командир бригади, після чого начальники відповідних служб забезпечили підрозділи забороненими гранатами. Командири рот передавали бойові розпорядження безпосередньо операторам БпЛА, які й здійснювали скиди на українські укріплення.

У лютому 2026 року всім дев'ятьом фігурантам заочно оголосили про підозру. Наразі обвинувальний акт за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, офіційно скеровано до суду.

Нагадаємо, СБУ та Офіс Генерального прокурора заочно повідомили про підозру начальнику Генштабу ЗС Росії Валерію Герасимову. За даними слідства, саме він особисто керував наймасованішою комбінованою атакою на Київ у ніч проти 2 липня 2026 року, під час якої Росія застосувала 570 засобів ураження, зокрема ударні дрони та ракети "Циркон" й "Іскандер-М".

Унаслідок атаки в Києві постраждали понад 100 людей, близько 70 з них госпіталізували, а понад 20 житлових будинків зазнали пошкоджень або руйнувань. Герасимову інкримінують воєнні злочини, наразі він перебуває в Росії.