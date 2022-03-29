Химический и радиационный фон в норме, – глава ОВА об обстреле нефтебазы на Ровненщине
Источник:Виталий Коваль / Ровненская ОГА (ОВА)
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль заявил, что в результате атаки оккупантов на нефтебазу химический и радиационный фон в норме. Людям ничего не угрожает.
Соответствующую информацию в полночь на 29 марта рассказал глава Ровненской ОВА Виталий Коваль. В частности, он добавил, что в настоящее время спасатели ликвидируют пожар.
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Опасности для людей в Ровненской области нет
Виталий Коваль подтвердил, что вражеская ракета попала в нефтебазу в Ровненской области. Из-за этого возник пожар.
К ликвидации огня привлекли 52 спасателя и 16 единиц техники. Дополнительно привлекли 2 пожарных поезда.
Химический и радиационный фон в норме. Уже отработали лаборатории ГСЧС и Ровненского лабораторного центра. Здоровью граждан ничего не угрожает,
– заверил глава ОВА.
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль рассказал о положении дел по состоянию на полночь 28 марта: смотрите видео
Стоит вспомнить, что вечером 28 марта оккупанты атаковали нефтебазу на Ровненщине. Кроме этого, 26 марта захватчики нанесли удар по аналогичному объекту в городе Дубно Ровненской области.
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