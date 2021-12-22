"Химическое оружие в Авдеевке": почему Шойгу строит из себя идиота

Люди услышали Шойгу про "химическое оружие", которое американцы якобы привезли украинцам в Авдеевку, и изумленно спрашивают, не сошел ли он с ума.

Люди как будто забыли, что один из основных инструментов российской внешней политики и политической риторики — троллинг, построенный на принципе "Россия может позволить себе всё, что позволяет себе Америка".

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Косплей Пауэлла

Один из самых памятных эпизодов новейшей военно-политической истории Америки — это когда госсекретарь Колин Пауэлл публично, с трибуны ООН обвинял Ирак в изготовлении и размещении на позициях химического оружия.

После этого последовало вторжение.

В росссийской памяти этот эпизод остался как пример особенного цинизма американцев, на который давно тянуло ответить тем же.

Сознательно или бессознательно Шойгу сегодня ответил.

Украина – не Сирия Что стоит за "химической" истерией Шойгу

Что будет далее

С теми же, или нет последствиями мы пока не знаем. Кстати, последствия были не очень не только для Ирака, но и, более долгосрочно, для Америки.

Скандальное заявление Шойгу: смотрите видео