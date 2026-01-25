Россия может использовать химическое оружие массового поражения против украинских военных, – The Times

В Европе выражают беспокойство, что затяжная война в Украине может подтолкнуть Кремль к применению более опасного оружия на поле боя. В частности, среди европейских чиновников возникают разговоры о химическом оружии массового поражения.

Об этом пишет The Times, обращая внимание на регулярные угрозы Владимира Путина относительно ядерного оружия и рост случаев использования химических веществ.

Может ли Россия применить химическое оружие массового поражения?

Бывший командующий Объединенного командования ВС Великобритании, генерал Ричард Барронс, отметил для СМИ, что эскалация до более смертоносного химического оружия будет невыгодной для Москвы из-за высоких рисков и международных последствий. В то же время он признал, что соблазн прибегнуть к таким средствам может возникнуть.

По данным украинских военных, на которые ссылается The Times, российские войска применяли опасные химические вещества более 9 тысяч раз, из них 6540 – только в прошлом году. Речь идет преимущественно о гранатах с газами CS и CN, а также об использовании хлорпикрина – удушающего агента, известного еще со времен Первой мировой войны.

Европейские разведки Нидерландов и Германии заявляют, что применение таких веществ стало "обычным делом" на фронте. По данным издания, украинская сторона сообщает по меньшей мере о трех погибших военных в результате воздействия химических агентов.

Обратите внимание! Использование газов CS и CN нарушает Конвенцию о химическом оружии 1993 года и Женевский протокол 1925 года. Организация по запрещению химического оружия подтвердила наличие токсичных веществ в образцах из зон боевых действий.

Западные чиновники сомневаются, что Россия полностью уничтожила свои запасы, как заявляла в 2017 году. Подозрения относительно продолжения программ по созданию химического оружия усилились после отравлений Сергея Скрипаля и Алексея Навального, что связывают с применением нервно-паралитического агента "Новичок".

Что известно о применении химического оружия против украинских военных на поле боя?