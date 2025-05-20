Российским военным приказывают использовать на фронте химическое оружие, – ГУР

Россия продолжает вести войну против Украины. Страна-агрессор прибегает к различным методам, чтобы атаковать украинские позиции.

В частности, военным вражеской армии приказывают использовать химическое оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно об использовании химического оружия россиянами

Украинская разведка перехватила разговор оккупантов, в котором командир российской армии приказывает атаковать позиции украинских войск запрещенным гуманитарным правом химическим оружием.

"Зажигалку" бесполезно нести, она не загорится. Если химия нормальная, можно химию попробовать. Нет, несите ВОГ (выстрел осколочный гранатометный – 24 Канал), или два ВОГа,

– говорит россиянин.

Отметим, что во вторник, 20 мая, ЕС ввел санкции против 3 российских организаций за использование химического оружия на войне против Украины.

В санкционный список попали войска радиологической химической и биологической защиты, 27 научный центр и 33 Центральный научно-исследовательский и испытательный институт Министерства обороны России.

Это решение приняли после ознакомления с отчетами Организации по запрещению химического оружия за ноябрь 2024 и февраль 2025 года. Они подтвердили наличие веществ для борьбы с массовыми беспорядками, в частности, 2-хлоробензальмалононитрила в образцах, которые собрали на передовой в Украине.