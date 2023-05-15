В Белом доме сообщили, что на следующей неделе США и партнеры соберутся на пятую Конференцию по Конвенции по химическому оружию, чтобы рассмотреть прогресс уничтожения опасных боеприпасов.

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Обратите внимание. В 1997 году мир взял на себя обязательство больше никогда не разрабатывать и не применять химическое оружие. Чтобы избавить мир от этой угрозы, Конвенция по химическому оружию создала Организацию по запрещению химического оружия. Когда страны приняли Конвенцию, все согласились с ее правилами и вызвались уничтожить химические боеприпасы. Однако такие страны как Сирия и Россия не выполняют обязательства Конвенции и продолжают использовать запрещенное оружие.

К осени 2023 года США уничтожат последние запасы

США заявили, что к осени 2023 года уничтожат оставшиеся у них оставшиеся запасы химического оружия. Соединенные Штаты также пообещали, что и дальше будут поддерживать Организацию по запрету химического оружия, чтобы предотвращать накопление, производство и применение такого оружия во всем мире.

Мы все должны работать вместе, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции по химическому оружию. И я призываю все страны отстаивать правду и присоединиться к нам в привлечении к ответственности за нарушение этого договора, включая использование Сирией зарина и хлора и использование Россией нервно-паралитических веществ "Новичок". Применение химического оружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что Соединенные Штаты не успокоятся в этой борьбе с безнаказанностью,

– говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что мир не должен останавливаться, чтобы избавиться от химического оружия, пока есть дети, которые могут почувствовать эту угрозу на себе.

Год назад в Штатах завершили важную миссию

Программа Министерства обороны по химической демилитаризации США в апреле 2022 года достигла важного исторического мгновения. В стране были уничтожены все ракеты M55, содержащие ядовитый агент X или нервно-паралитический агент VX. Операция по обезвреживанию этих боеприпасов продолжалась около года.

Кампания несколько задержалась, поскольку необходимо было придумать, как обезвредить ее без угрозы для окружающей среды и здоровья населения.