В Белом доме сообщили, что на следующей неделе США и партнеры соберутся на пятую Конференцию по Конвенции по химическому оружию, чтобы рассмотреть прогресс уничтожения опасных боеприпасов.
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К осени 2023 года США уничтожат последние запасы
США заявили, что к осени 2023 года уничтожат оставшиеся у них оставшиеся запасы химического оружия. Соединенные Штаты также пообещали, что и дальше будут поддерживать Организацию по запрету химического оружия, чтобы предотвращать накопление, производство и применение такого оружия во всем мире.
Мы все должны работать вместе, чтобы побудить оставшиеся страны присоединиться к Конвенции по химическому оружию. И я призываю все страны отстаивать правду и присоединиться к нам в привлечении к ответственности за нарушение этого договора, включая использование Сирией зарина и хлора и использование Россией нервно-паралитических веществ "Новичок". Применение химического оружия неприемлемо, и мир может быть уверен, что Соединенные Штаты не успокоятся в этой борьбе с безнаказанностью,
– говорится в сообщении.
В Белом доме подчеркнули, что мир не должен останавливаться, чтобы избавиться от химического оружия, пока есть дети, которые могут почувствовать эту угрозу на себе.
Год назад в Штатах завершили важную миссию
Программа Министерства обороны по химической демилитаризации США в апреле 2022 года достигла важного исторического мгновения. В стране были уничтожены все ракеты M55, содержащие ядовитый агент X или нервно-паралитический агент VX. Операция по обезвреживанию этих боеприпасов продолжалась около года.
Кампания несколько задержалась, поскольку необходимо было придумать, как обезвредить ее без угрозы для окружающей среды и здоровья населения.