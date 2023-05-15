У Білому домі повідомили, що наступного тижня США та партнери зберуться на п'яту Конференцію щодо Конвенції з хімічної зброї, щоб розглянути прогрес знищення небезпечних боєприпасів.
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До осені 2023 США знищать останні запаси
США заявили, що до осені 2023 року знищать решту запасів хімічної зброї, які в них залишилися. Сполучені Штати також пообіцяли, що й надалі підтримуватимуть Організацію із заборони хімічної зброї, щоб запобігати накопиченню, виробництву та застосуванню такої зброї в усьому світі.
Ми всі повинні працювати разом, щоб спонукати країни, які залишилися, приєднатися до Конвенції з хімічної зброї. І я закликаю всі країни відстоювати правду та приєднатися до нас у притягненні до відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією зарину та хлору та використання Росією нервово-паралітичних речовин "Новачок". Застосування хімічної зброї є неприйнятним, і світ може бути впевнений, що Сполучені Штати не заспокояться у цій боротьбі з безкарністю,
– мовиться в повідомленні.
У Білому домі наголосили, що світ не повинен зупинятися на меті позбутися хімічної зброї, поки є діти, які можуть відчути цю загрозу на собі.
Рік тому у Штатах завершили важливу місію
Програма Міністерства оборони з хімічної демілітаризації США у квітні 2022 року досягла важливої історичної миті. В країні знищили всі ракети M55, які містять отруйний агент X або нервово-паралітичний агент VX. Операція зі знешкодження цих боєприпасів тривала близько року.
Кампанія дещо затрималась, оскільки необхідно було вигадати, як її знешкодити без загрози для довкілля та здоров'я населення.