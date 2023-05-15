У Білому домі повідомили, що наступного тижня США та партнери зберуться на п'яту Конференцію щодо Конвенції з хімічної зброї, щоб розглянути прогрес знищення небезпечних боєприпасів.

Дивіться також Росіяни анонсували хімічні провокації на Сумщині

Зверніть увагу. У 1997 році світ взяв на себе зобов'язання більше ніколи не розробляти й не застосовувати хімічну зброю. Щоб позбавити світ від цієї загрози, Конвенція з хімічної зброї створила Організацію із заборони хімічної зброї. Коли країни прийняли Конвенцію, всі були згодні з її правилами й зголосилися знищити хімічні боєприпаси. Проте такі країни, як Сирія та Росія, не виконують зобов'язання Конвенції й продовжують використовувати заборонену зброю.

До осені 2023 США знищать останні запаси

США заявили, що до осені 2023 року знищать решту запасів хімічної зброї, які в них залишилися. Сполучені Штати також пообіцяли, що й надалі підтримуватимуть Організацію із заборони хімічної зброї, щоб запобігати накопиченню, виробництву та застосуванню такої зброї в усьому світі.

Ми всі повинні працювати разом, щоб спонукати країни, які залишилися, приєднатися до Конвенції з хімічної зброї. І я закликаю всі країни відстоювати правду та приєднатися до нас у притягненні до відповідальності за порушення цього договору, включаючи використання Сирією зарину та хлору та використання Росією нервово-паралітичних речовин "Новачок". Застосування хімічної зброї є неприйнятним, і світ може бути впевнений, що Сполучені Штати не заспокояться у цій боротьбі з безкарністю,

– мовиться в повідомленні.

У Білому домі наголосили, що світ не повинен зупинятися на меті позбутися хімічної зброї, поки є діти, які можуть відчути цю загрозу на собі.

Рік тому у Штатах завершили важливу місію

Програма Міністерства оборони з хімічної демілітаризації США у квітні 2022 року досягла важливої ​​історичної миті. В країні знищили всі ракети M55, які містять отруйний агент X або нервово-паралітичний агент VX. Операція зі знешкодження цих боєприпасів тривала близько року.

Кампанія дещо затрималась, оскільки необхідно було вигадати, як її знешкодити без загрози для довкілля та здоров'я населення.