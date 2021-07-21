Очень токсичен, – химик предостерег об опасности газа, утечка которого произошла под Ровно

На заводе "Ровноазот" накануне прогремел взрыв, там произошла разгерметизация трубопровода. Это спровоцировало выброс нитрозных газов в атмосферу.

По словам кандидата химических наук Глеба Репича, речь об нитрогене (IV) оксиде – очень токсичном газе. Он опасен для людей.

Обратите внимание Из-за аварии на "Ривненитрогене" могут выпасть кислотные дожди, – специалисты

Последствия могут быть серьезными

Ученый предупредил, если попасть в облако такого газа, может появиться отек легких или и наступить смерть. Достаточно даже незначительной концентрации. "Даже одна сотая процента в течение нескольких часов может вызвать отек легких", – предостерег Репич. Поэтому если вы чувствуете в воздухе нечто, похожее на запах хлора, или видете этот газ, нужно немедленно покинуть зону поражения. В соседних к заводу домах нужно закрыть окна.

Газ рассеивается ветром и растворяется в воде

Кроме этого, Репич объяснил, что нитроген (IV) оксид добывается из медных гранул с добавлением нитрогенной кислоты. Он тяжелее воздуха.

И в этом его опасность, поскольку он стелется по земле. Но к счастью, он летучий и рассеивается ветром,

– отметил эксперт.

И добавил, что также этот газ растворим в воде. "Если в Киеве сейчас идет дождь, то это очень хорошо", – подчеркнул кандидат химических наук.

Что известно о взрыве на заводе в Ровно

Вечером 20 июля на заводе "Ровнонитроген" прогремел взрыв. Жителей города предупредили о возможной опасности и призвали не выходить на улицу.

Инцидент произошел в цехе производства нитрогенной кислоты. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружили, угрозы людям и окружающей среде нет.

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии на заводе. Начали досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности во взрывоопасных цехах.