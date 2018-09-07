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ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Химвыброс в Армянске: в Херсонской ОГА обвинили российских военных

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Экологическая катастрофа на Херсонщине. Отравленные химическими выбросами пограничники, остановка учебного процесса в школах и срочная эвакуация местных детей.

Более 1800 детей из семи приграничных сел Херсонщины срочно эвакуируют в курортный Скадовск. Из-за выбросов крымского "Титана" дома им оставаться опасно. Оттуда даже фрукты не берут.

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Эвакуация происходит строго по списку, вместе с детьми едут педагоги. Эвакуировать детей на две недели решила областная власть на экстренном совещании. Здесь тоже звучит версия химической атаки, заявленная ранее в Минобороны, – все произошло из-за российских военных.

Военные Российской Федерации во время своих тактических учений, которые они проводят периодически в Крыму, решили применять артиллерию в том числе на экологически защитные сооружения завода "Титан", мотивируя это тем, что мы там когда-то танками проезжали, там ничего нет,
– заявил председатель Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

Из-за крымского "Титана" пострадали 37 пограничников, пять из них с отравлениями госпитализировали. По этой причине данные пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплинка" закрыли. Как надолго – пока неизвестно. Все машины с материка направляют на "Чонгар". Тех, кто будет бежать из Крыма от химатаки, могут и пропустить, но пока таких нет.

Если граждане будут иметь намерение пересечь административную границу с детьми, это люди, которые будут бежать от экологической угрозы, мы будем принимать, будут пропускать граждан,
– заверил пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов

На двух пунктах пропуска работают медики. Тем временем на место уже отправилась мобильная военная лаборатория из Мариуполя. Ее специалисты должны дать более точные ответы относительно состава ядовитых веществ в воздухе.

Кроме того, в приграничных селах будут работать ГСЧС, которые дезинфицируют места, где обнаружили токсичный осадок. Известно, что по факту загрязнения воздуха в Крыму и Херсонщине украинские правоохранители уже начали уголовное производство.

Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Новости России Новости Херсона Госпогранслужба
Источник: 24 канал
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