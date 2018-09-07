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Химвыброс завода "Крымский титан": украинская прокуратура открыла дело

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Химвыброс завода "Крымский титан": украинская прокуратура открыла дело
Химвыброс завода "Крымский титан": украинская прокуратура открыла дело / Фото из открытых источников

Прокуратура Херсонской области открыла уголовное производство по факту выбросов в атмосферу химических веществ с завода "Крымский титан" на севере оккупированного Крыма.

Об этом в комментарии "Крым.Реалии" рассказал заместитель прокурора АРК Игорь Поночовный.

Уголовное производство в настоящее время начато одной из местных прокуратур Херсонской области, мы с ними контактировали, они сейчас проводят следственные действия... чтобы подтвердить, что загрязнения в Херсонской области, на севере Крыма – это именно загрязнения с "Крымского титана",
– рассказал Поночовный.

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"В ближайшее время уголовное производство будет передано в Генпрокуратуру для определения подследственности за Нацполицией в АРК", – добавил он, отметив, что прокуратура АРК будет осуществлять процессуальное руководство.

На вопрос, проводятся ли какие-то действия по закрытию работы этого предприятия, Поночовный ответил: "учитывая то, что украинские контролирующие органы не имеют эффективного контроля за оккупированной территорией Крыма, решать вопрос о закрытии или приостановке завода "Крымский титан" мы не можем".

Поночовный отметил, что расположенное на севере оккупированного Крыму предприятие не платит экологический сбор на материковой части Украины, хотя размещает отходы на территории Херсонщины.

Напомним, из-за химвыброса в Крыму началась эвакуация детей из семи приграничных сел Херсонщины. Их везут в курортный Скадовск в оздоровительные лагеря.

КАК РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЫБРОСА В КРЫМУ?

 
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Теги: Новости Украины Химвыброс в Армянске Экология Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Херсона Чрезвычайное происшествие Расследования
Источник: 24 Канал
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