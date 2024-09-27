На закупке запчастей для истребителей ВСУ украли более 36 миллионов гривен, – СБУ

Экс-директора оборонного завода и его сообщников разоблачили на хищении более 36 миллионов гривен на закупке запчастей для самолетов Вооруженных Сил Украины.

Контрразведка СБУ совместно с БЭБ и с руководством Укроборонпрома разоблачила новые эпизоды присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ.

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Экс-директора оборонного завода разоблачили на хищении

Речь идет о преступной схеме, которую правоохранители ликвидировали в декабре 2023 года на одном из оборонных предприятий Украины. Тогда уже экс-директор завода был уличен в хищении не менее 4 миллионов гривен при закупке модулей к радиолокационным системам на украинские истребители.

По данным следствия, сейчас правоохранители задокументировали дополнительно еще 32 миллионов гривен, которые фигурант вместе с сообщниками вывел "в тень". Таким образом общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет более 36 миллионов гривен.

По материалам дела, схема заключалась в приеме на баланс предприятия заведомо бракованных деталей, которые на завод поставляли "свои" предприятия. При этом средства, которые платили за эти неисправные детали, потом переводили в наличные и распределяли между участниками "схемы",

– говорится в сообщении.

Сейчас экс-директор госпредприятия, его бывшая заместитель, 6 руководителей подконтрольных фирм и еще два их сообщники получили подозрения. Экс-директору и трем фигурантам заменили ранее сообщенные подозрения, 6 человек получили первые подозрения по делу.

Бывший глава госпредприятия скрывается от правосудия за пределами Украины, поэтому получил подозрение заочно. Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за совершенные преступления.

Злоумышленникам грозит до 13 лет заключения с конфискацией имущества.