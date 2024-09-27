Контррозвідка СБУ спільно з БЕБ та з керівництвом Укроборонпрому викрила нові епізоди привласнення бюджетних коштів на придбанні комплектуючих для бойових літаків ЗСУ.

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Ексдиректора оборонного заводу викрили на розкраданні

Йдеться про злочинну схему, яку правоохоронці ліквідували у грудні 2023 року на одному з оборонних підприємств України. Тоді вже ексдиректора заводу було викрито на розкраданні щонайменше 4 мільйонів гривень під час закупівлі модулів до радіолокаційних систем на українські винищувачі.

За даними слідства, наразі правоохоронці задокументували додатково ще 32 мільйонів гривень, які фігурант разом зі спільниками вивів "у тінь". Таким чином загальна сума збитків, завданих державі, становить понад 36 мільйонів гривень.

За матеріалами справи, схема полягала у прийманні на баланс підприємства завідомо бракованих деталей, які на завод постачали "свої" підприємства. При цьому кошти, які сплачували за ці несправні деталі, потім переводили у готівку та розподіляли між учасниками "схеми",

– йдеться у повідомленні.

Наразі ексдиректор держпідприємства, його колишня заступниця, 6 керівників підконтрольних фірм та ще два їхні спільники отримали підозри. Ексдиректору і трьом фігурантам замінили раніше повідомлені підозри, 6 людей отримали перші підозри у справі.

Колишній очільник держпідприємства переховується від правосуддя за межами України, тож отримав підозру заочно. Зараз тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за вчинені злочини.

Зловмисникам загрожує до 13 років ув’язнення з конфіскацією майна.