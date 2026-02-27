Для подозреваемых топ-чиновников Воздушных сил и СБУ будут просить меру пресечения

Прокуроры будут просить меру пресечения для подозреваемых в коррупции командующему логистики Воздушных сил и начальнику Управления СБУ в Житомирской области. В ВАКС 27 февраля рассмотрят соответствующие ходатайства.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Какие меры пресечения могут избрать подозреваемым?

Как сообщили в пресс-службе ОГП, прокуроры будут настаивать на аресте с альтернативой залога.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере 320 тысяч долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ) каждому,

– объяснили в Офисе генпрокурора.

У ВАКС добавили, что на 27 февраля назначено рассмотрение ходатайств для избрания меры пресечения. Речь идет о мерах для начальника Управления СБУ в Житомирской области и командующего логистики Воздушных Сил ВСУ.

Какие детали дела?