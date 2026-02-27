Укр Рус
24 Канал Новости Украины Для подозреваемых топ-чиновников Воздушных сил и СБУ будут просить меру пресечения
27 февраля, 14:03
2

Для подозреваемых топ-чиновников Воздушных сил и СБУ будут просить меру пресечения

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Прокуроры просят избрать меру пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ на Житомирщине.
  • Меру пресечения предлагают в виде ареста с альтернативой залога в 320 тысяч долларов в гривневом эквиваленте по курсу НБУ каждому.

Прокуроры будут просить меру пресечения для подозреваемых в коррупции командующему логистики Воздушных сил и начальнику Управления СБУ в Житомирской области. В ВАКС 27 февраля рассмотрят соответствующие ходатайства.

Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Смотрите также "Все хорошо, руки пожали": появились "пленки" топ-чиновников ВС и СБУ, которых поймали на взятке

Какие меры пресечения могут избрать подозреваемым?

Как сообщили в пресс-службе ОГП, прокуроры будут настаивать на аресте с альтернативой залога.

Прокуратура будет ходатайствовать о содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере 320 тысяч долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ) каждому,
– объяснили в Офисе генпрокурора.

У ВАКС добавили, что на 27 февраля назначено рассмотрение ходатайств для избрания меры пресечения. Речь идет о мерах для начальника Управления СБУ в Житомирской области и командующего логистики Воздушных Сил ВСУ.

Какие детали дела?

  • Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко 26 февраля, правоохранители разоблачили должностных лиц во время передачи 320 тысяч долларов США.

  • По данным следствия, фигуранты связаны с хищением 1,4 миллиарда гривен на возведении укрытий для самолетов.

  • Источники 24 Канала подтвердили, что речь идет о полковнике Андрее Украинце (командующего логистики ВС ВСУ) и полковнике Владимире Компаниченко (начальник Управления СБУ Житомирщины).