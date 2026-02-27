Для подозреваемых топ-чиновников Воздушных сил и СБУ будут просить меру пресечения
- Прокуроры просят избрать меру пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ и начальника Управления СБУ на Житомирщине.
- Меру пресечения предлагают в виде ареста с альтернативой залога в 320 тысяч долларов в гривневом эквиваленте по курсу НБУ каждому.
Прокуроры будут просить меру пресечения для подозреваемых в коррупции командующему логистики Воздушных сил и начальнику Управления СБУ в Житомирской области. В ВАКС 27 февраля рассмотрят соответствующие ходатайства.
Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.
Какие меры пресечения могут избрать подозреваемым?
Как сообщили в пресс-службе ОГП, прокуроры будут настаивать на аресте с альтернативой залога.
Прокуратура будет ходатайствовать о содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере 320 тысяч долларов (в гривневом эквиваленте по курсу НБУ) каждому,
– объяснили в Офисе генпрокурора.
У ВАКС добавили, что на 27 февраля назначено рассмотрение ходатайств для избрания меры пресечения. Речь идет о мерах для начальника Управления СБУ в Житомирской области и командующего логистики Воздушных Сил ВСУ.
Какие детали дела?
Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко 26 февраля, правоохранители разоблачили должностных лиц во время передачи 320 тысяч долларов США.
По данным следствия, фигуранты связаны с хищением 1,4 миллиарда гривен на возведении укрытий для самолетов.
Источники 24 Канала подтвердили, что речь идет о полковнике Андрее Украинце (командующего логистики ВС ВСУ) и полковнике Владимире Компаниченко (начальник Управления СБУ Житомирщины).