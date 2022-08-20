Хитрый план: почему путин так отчаянно ищет переговоров

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину риторика кремля неоднократно менялась, в том числе и по переговорам. Сейчас москва ищет любые пути для их проведения.

Своими мыслями по этому поделился ведущий 24 канала Алексей Печий. О том, что стоит за стремлениями кремля провести переговоры – читайте дальше.

Интересно Что задумал Эрдоган относительно ЗАЭС и удастся ли путину расшатать Европу перед наступлением Украины

"Жест доброй воли" – новая тактика кремля

В последние дни, а особенно после заявлений президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что путин хочет встретиться с Владимиром Зеленским, все чаще можно услышать тезисы о том, что россия пытается всеми силами выбить себе паузу в этой войне, прикрываясь тем, что она якобы готова к перемирию.

Именно поэтому кремль сначала сам создает проблему, а потом делает вид, что идет на очередной "жест доброй воли". К этому можно отнести "зерновые соглашения" или даже доступ к ЗАЭС миссии МАГАТЭ на украинских условиях. Однако на самом деле путин пытается реализовать хитрый план – отбелить немного россию и усыпить решительность Запада в поддержке Украины. И осень, без преувеличения, будет важным периодом, когда кремль будет пытаться реализовать этот план, ведь именно осенью произойдет как минимум два важных события, куда припрется путин – саммит G20 с одной стороны, и саммит Шанхайской организации сотрудничества – с другой.

Приближение краха: главная катастрофа для кремля

На этой неделе Турция стала той страной, лидер которой больше всего пытался реализовать план, хотя бы временного, перемирия между Украиной и россией. И Анкара продолжит это делать, ведь война в Украине с одной стороны позволила Эрдогану решить некоторые свои вопросы, а с другой его уже в июне следующего года ждут выборы. И если он, как тот, кто взял на себя роль главного посредника, не решит проблемы – это плохая новость для его электората.

В то же время, если верить Эрдогану – путин готовы встретиться с Зеленским без предварительных условий. Но если упомянуть риторику россиян в марте на переговорах в Стамбуле: "Киев должен принять условия москвы и, возможно, затем состоится встреча президентов". Риторика изменилась категорично. И такое поведение наталкивает на мысль, что путин готов к компромиссу, ведь его армия терпит поражение.

Однако для кремля и это не главная катастрофа – россия постоянно ставила себя как главный противовес Западу, кичилась передовым оружием. Но на деле оказалось, что Украина не просто устояла, Украина дает взбучку россии с ее передовым оружием. То есть россия теряет свой статус на мировой арене. Представьте, что произойдет после поражения на Юге, а может и в Крыму – это конец россии как таковой.

Более того, если бы путин не кичился тем, что якобы западные санкции делают только лучше, россия реально от них страдает. Вспомните, как в начале войны лавров даже признавался в том, что в кремле не ожидали такой решимости Запада. Конечно, на время запасов еще хватит, чтобы пережить санкционный удар. Но что дальше? А дальше только крах.

путин может потерять власть из-за поражения в Украине

Продолжать войну сейчас для путина просто небезопасно. И для него лично и для россии как таковой. Почему? Есть вполне оправданный риск того, что россия не просто получит унизительное поражение на территориях, которые она захватила после 24 февраля, но и на тех, которые были захвачены в 2014 году, включая Крым и Донбасс. А теперь вспомните последние заявления российского руководства о целях войны – они все чаще говорят о защите Донбасса. О Крыме вообще отдельная история – ведь путин считает территорию Крыма российской, а значит это ставит полный крест на всех его захватнических амбициях.

Кроме того, продолжение войны приведет к тому, что российская армия просто истощится, а это уже поставит под риск саму политику путина, базировавшуюся 20 лет на мифическом противостоянии с Западом. Вот что по этому поводу говорит британский экономист Тимоти Эш, намекающий на то, что путин прямо сейчас рискует быть свергнутым с трона, если не заключит перемирие.

Поражение в Украине и в соперничестве с НАТО может привести к политическому и социальному давлению на путина дома. Если он сможет сейчас заключить какой-нибудь мир, на тех условиях, что россия сможет сохранить какую-то территорию в Украине, возможно, Донбасс и Крым, хотя и вынуждена будет отказаться от южного сухопутного коридора, путин, вероятнее всего, сейчас примет это, чтобы перегруппироваться и зализать раны. Возможно, он считает, что тогда сможет еще какое-то время цепляться за власть в россии.

То есть здесь можно сделать вывод, что путину действительно нужно перемирие, чтобы закрепить хоть какой-то успех на фронте. Однако с чего бы вдруг Украина и Запад согласились на такие переговоры ради сохранения лица путина? Напротив, в наших интересах как можно быстрее его уничтожить. Откровенно говоря, удары по Крыму уже придали дополнительный импульс к решительности и украинцам и Западу. Следует обратить внимание и на то, как оживились западные политики после серии атак на военные объекты в Крыму.

Как путин может попытаться давить на Запад

В Пентагоне только наращивают помощь Украине, более 20 высокопоставленных и уважаемых политиков, экспертов и военных в США призвали администрацию Байдена более решительно помогать Украине и предоставить наконец баллистические ракеты с дальнобойностью в 300 километров. В британской и американской Палатах представителей заявили, что в случае ядерной катастрофы на ЗАЭС НАТО должно вступить в эту войну. Даже Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. То есть решительность Запада после Крыма значительно выросла. Такой импульс был необходимым, ведь некоторые начали привыкать к войне, а некоторые начали закапываться в собственные проблемы.

Следовательно, путину нужно пойти на какой-то шаг, который бы подтолкнул Запад к переговорам. Хотя уже сейчас похоже, что может существовать определенная стратегия истощения российской армии, чтобы ближе к зиме не идти в лобовую контратаку на Юге Украины, а заставить россиян самих отступить. То есть стратегия сейчас состоит в том, чтобы использовать дальнобойное западное оружие для полного уничтожения российских линий снабжения, логистики, ПВО, артиллерии и авиабаз. И именно это сейчас и происходит. Вероятно, уход россиян на позиции 23 февраля Запад и устроил бы, но не украинцев. Следовательно, мы вряд ли согласимся на территориальные уступки. А значит, задача путина сделать что-то, что заставит Запад безапелляционно давить на Киев подталкивая к переговорам.

Что это может быть? Конечно, энергетическое давление на Европу. Накануне в четверг газовые контракты в Европе снова побили рекорды – 2500 долларов за тысячу кубометров газа. Это в 11 раз дороже, чем в предыдущие сезоны. И вот дождавшись такого скачка, российский "Газпром" сообщает о том, что он полностью, начиная с 31 августа, останавливает "Северный поток-1" на три дня, якобы для планового ремонта. Как вы понимаете, главный удар придется на Германию, которая все больше отворачивается от москвы, хотя и была ее главным партнером в Европе. Это своеобразное предупреждение Берлину, что поставки газа могут прекратиться в любой момент.

И такой шантаж будет точно продолжаться вплоть до ноября. Ведь именно в ноябре в Индонезии будет проходить саммит G20, куда хочет приехать владимир путин. И именно на ноябрь ряд экспертов делает ставку, мол, именно тогда может быть заключено какое-то соглашение о прекращении войны.

Судьба россии может зависеть от Китая.

Впрочем, хотя путин и хочет поехать на саммит G20, в МИД Великобритании заявили, что у россии нет морального права заседать в организации, пока она продолжает вторжение в Украину. Поэтому британцы призывают бойкотировать визит путина на саммит.

А вот в Вашингтоне несколько иного мнения. Совет национальной безопасности Белого дома считает, что президент Украины Владимир Зеленский должен принять участие в саммите "Группы двадцати", если там все-таки будет присутствовать путин.

Интересно, что Байден еще не сказал, поедет ли он на Бали для участия в конференции, хотя официальные лица США принимали участие во встречах перед саммитом лидеров. Байден и Си Цзинпин также сказали своим помощникам запланировать личную встречу, которая станет их первой личной беседой с тех пор, как Байден стал президентом. Следовательно, ноябрь без преувеличения будет иметь исторические события.

Впрочем, здесь есть риск, что к ноябрю и путин и Си усилят свои позиции. Дело в том, что оба лидера, прежде чем поехать на саммит G20, должны встретиться уже в сентябре на другом саммите – Шанхайской организации сотрудничества. Офис Си сообщил, что он, кроме путина, может провести двусторонние встречи с лидерами Пакистана, Индии и Турции. Хотя, вместе с тем, там сообщили, что планы Си могут в последний момент измениться. А вот в москве еще в июне заявили, что путин поедет на саммит ШОС точно.

И тут геополитика замыкается. Ведь саммиты в Самарканде и Бали это как раз площадки, где будут обсуждаться вторжение россии в Украину и агрессивная военная позиция Китая вокруг Тайваня после визита на остров Нэнси Пелоси.

То есть две главные проблемы в мире вызваны именно россией и Китаем, и их лидеры встретятся перед общим саммитом G20. И это может оказаться плохим сигналом. Но с другой стороны, например, The Guardian правильно отмечает, что Пекин уже сделал свои выводы по Тайваню, глядя на поражение россии в Украине. Хотя однозначности в этом вопросе все равно нет.

Следовательно, риторика Китая будет сильно зависеть именно от их окончательных выводов. И если Пекин решит не подыгрывать россии, то саммит G20 в ноябре принесет путину слабую позицию для переговоров. Впрочем, главное слово все равно будет за Зеленским, который сейчас не слишком готов идти на компромиссы, особенно видя слабость путина.

Тем временем в Крыму все больше "хлопка": смотрите видео