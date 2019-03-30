Хизер Нойерт покинула поста главы пресс-службы Госдепартамента США

Нойерт оставила свой пост главы Госдепартамента США и перешла на работу в образовательную Программу Фулбрайта – основанную в 1946 году сенатором США Джеймсом Уильямом Фулбрайтом.

Об этом в пятницу сообщил госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter.

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От имени дружного коллектива Госдепартамента спасибо Хизер Нойерт за два года совершенной и несравненной работы. Ты будешь хорошо представлять Америку, работая в программе Фулбрайта,

– написал он.

Напомним, что 7 декабря 2018 президент Дональд Трамп заявил о намерении выдвинуть Нойерт на должность постоянного представителя при ООН. Однако она сняла свою кандидатуру на эту должность в середине февраля по семейным обстоятельствам.

On behalf of the @StateDept family, we thank @HeatherNauert for her service and two years of unequalled excellence. You will represent America well on the Fulbright board! @FulbrightPrgrm @ECAatState pic.twitter.com/bZKQovf52v — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 29 березня 2019 р.

Кто такая Хизер Нойерт?С 24 апреля 2017 она является официальным представителем Государственного департамента США. Ранее была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Хизер Нойерт провела свою первую пресс-конференцию 6 июня 2017.

Что такое Программа Фулбрайта?Это программа научных обменов Соединенных Штатов Америки. Она спонсируется Государственным департаментом и занимает существенное место в системе международного образования. Основная идея программы – взаимодействие и взаимопонимание, основанные на познании и уважении к разнообразию мира. Программа действует с 1946 года и существует в 155 странах мира в том числе в Украине, где за 25 лет с ее помощью прошли стажировку более 1000 молодых ученых.