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      Хізер Нойерт покинула поста глави прес-служби Держдепартаменту США

      34 Читать новость на русском
      Хізер Нойерт
      Хізер Нойерт / Alex Brandon

      Нойерт залишила свій пост глави Держдепартаменту США і перейшла на роботу до освітньої Програми Фулбрайта – заснованої у 1946 році сенатором США Джеймсом Вільямом Фулбрайтом.

      Про це у п'ятницю повідомив держсекретар Майк Помпео у своєму Twitter.

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      Від імені дружного колективу Держдепартаменту дякую Хізер Нойерт за два роки досконалої і незрівнянної роботи. Ти будеш добре презентувати Америку, працюючи у Програмі Фулбрайта,
      – написав він.

      Нагадаємо, що 7 грудня 2018 року президент Дональд Трамп заявив про намір висунути Нойерт на посаду постійного представника при ООН. Однак вона зняла свою кандидатуру на цю посаду всередині лютого за сімейними обставинами.

      Хто така Хізер Нойерт?З 24 квітня 2017 року вона є офіційним представником Державного департаменту США. Раніше була ведучою та кореспонденткою ранкової програми Fox and Friends на телеканалі Fox News Channel. Хізер Нойєрт провела свою першу прес-конференцію 6 червня 2017 року.

      Що таке Програма Фулбрайта?Це програма наукових обмінів Сполучених Штатів Америки. Вона спонсорується Державним департаментом та посідає суттєве місце у системі міжнародної освіти. Основна ідея програми – взаємодія та взаєморозуміння, які ґрунтуються на пізнанні та повазі до розмаїття світу. Програма діє з 1946 року та існує у 155 країнах світу у тому числі в Україні, де за 25 років з її допомогою пройшли стажування понад 1000 молодих вчених.

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      Теги: Новини політики Новини США
      Джерело: 24 Канал
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