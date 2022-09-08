Им нужно до ста тонн провизии в сутки, – Хлань о проблемах россиян в Херсонской области

У россиян есть проблемы с поставкой продовольствия на Херсонщину. А для того, чтобы прокормить оккупантов хотя бы на правом берегу нужно около 100 тонн провизии в сутки.

Сейчас людям на Херсонщине нужно позаботиться о себе и создать определенный запас пищи. Ведь оккупанты могут забирать у местных пищу из-за недостатка пищи на фронте. Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в эфире телемарафона, сообщает 24 канал.

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У россиян большие потребности в продуктах, которые они не могут обеспечить

После того, как наши вооруженные силы взяли под огневой контроль все транспортные пути между левым и правым берегом Херсона, они отрезали оккупантов не только от снабжения оружием, но и снабжения пищей.

Для того чтобы прокормить даже то войско, которое сейчас есть на Правобережье, необходимо около 100 тонн провизии в сутки. Это очень большое количество еды. Поэтому оккупанты сейчас разыскивают любую еду на Правобережье,

– рассказал Хлань.

Кроме того, оккупанты начали вести себя на Херсонщине очень внимательно и осторожно. Они блокируют личное плавание по Днепру. Это произошло после того, как россияне увидели видео, где из паромной переправы взрывался Антоновский мост. Теперь оккупанты жестко контролируют передвижение плавсредств.

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