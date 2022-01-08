"Х*ле, мочить будем": снайпер из России, воевавший на Донбассе, едет "миротворцем" в Казахстан

Украинский блогер притворился представителем боевиков из оккупированного Донбасса. В разговоре с ним россиянин подтвердил, что воевал на Востоке Украины и собирается "миротворцем" в Казахстан.

Блогер сделал вид, что он представитель боевиков с оккупированной территории Донецкой области. В режиме видеосвязи он пообщался с российским снайпером.

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Россиянин рассказал, что едет в Казахстан

В разговоре Мага отметил, что он из восточного военного округа, который расположен в Сибири. Он также подтвердил, что является представителем бурятов – народа, проживающего в Республике Бурятия.

Далее Мага отметил, что он является снайпером.

Во время разговора становится понятно, что он собирается в Казахстан, в частности в город Нур-Султан. Мол, туда отправляют все боеспособные подразделения. Россиянин даже похвастался, что уже получил патроны. Их он продемонстрировал блогеру.

Х*ле, мочить будем,

– сказал он о планах.

Снайпер оккупантов воевал на Донбассе

Также Мага сообщил, что воевал на Востоке Украины. Это было в 2016 – 2017 годах. Он подчеркнул, что у него "там половина друзей лежит".

Протесты в Казахстане: главное

Еще 3 января на улицы нескольких городов в Казахстане люди вышли на протест. Они требовали снижения стоимости сжиженного газа. Власти требования выполнили, однако митингующие продолжили акции. То есть цена на газ стала лишь поводом для протестов, а истинная их причина прежде всего политическая.

5 января ситуация обострилась. Протесты охватили 15 городов страны. Из-за этого на всей территории Казахстана ввели чрезвычайное положение.

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ОДКБ ввести войска. Через несколько часов армянский премьер Никол Пашинян сообщил, что организация поддержала эту просьбу. Первой свой контингент ввела Россия. На самолетах в Казахстан перевезли военных и спецтехнику.

В Организации договора о коллективной безопасности говорят, что в Казахстане находится 2 500 "миротворцев".

Обратите внимание – протесты в Казахстане: смотрите видео