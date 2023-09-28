Сейчас в России достаточно радикально настроенных граждан, которые готовы работать по уничтожению военных объектов там. Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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"Россия должна осознать, что это двусторонняя игра. Этот год для нее уже существенно отличается от прошлого", – сказал Подоляк.

Двухсторонняя игра

По словам советника главы ОПУ, ведется достаточно эффективная отработка по полуострову Крым. Он полностью под огневым контролем.

Не хватает пока количества этого контроля, но оно над полуостровом Крым также будет увеличено,

– отметил он.

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Количество "хлопков" на территории России тоже будет увеличиваться. Там ведь действуют "сети альтернативных россиян", которые недовольны так называемым правлением Путина. Их провоцирует к действиям ослабление действовавшей в стране-агрессоре монополии силовой вертикали.

"Есть много россиян, которые готовы к активным вооруженным действиям на территории России, в том числе по уничтожению военных объектов и, в случае необходимости, по уничтожению объектов энергетической инфраструктуры. Это относительно того, чтобы паритетно все это выглядело. Но это делают россияне, граждане России на территории России", – подчеркнул Михаил Подоляк.

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