Наразі в Росії є достатня кількість радикально налаштованих громадян, які готові працювати по знищенню військових об'єктів там. Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

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"Росія має усвідомити, що це двостороння гра. Цей рік для неї вже суттєво відрізняється від минулого", – сказав Подоляк.

Двостороння гра

За словами радника голови ОПУ, ведеться достатньо ефективне відпрацювання по півострову Крим. Він повністю під вогневим контролем.

Не вистачає поки що кількості цього контролю, але вона над півостровом Крим також буде збільшена,

– відзначив він.

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Кількість "бавовни" на території Росії теж збільшуватиметься. Адже там діють "мережі альтернативних росіян", які незадоволені так званим правлінням Путіна. Їх провокує до дій послаблення монополії силової вертикалі, яка діяла в країні-агресорці.

"Є багато росіян, які готові до активних збройних дій на території Росії, в тому числі по знищенню військових об'єктів і, якщо буде потреба, по знищенню об'єктів енергетичної інфраструктури. Це щодо того, щоб паритетний все це мало вигляд. Але це роблять росіяни, громадяни Росії на території Росії", – підкреслив Михайло Подоляк.

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