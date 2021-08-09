Хлопнули по ягодицам: в Санкт-Петербурге вероятный вор умер от испуга

В российском Санкт-Петербурге вероятный вор пытался украсть авто Mitsubishi Pajero 4. Владелец машины подошел к мужчине, который был возле авто, и ударил его по ягодицам – от страха юноша скончался на месте.

По предварительным данным юному подозреваемому было ориентировочно 20 лет. Медики констатировали смерть.

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Юноша умер от страха на месте преступления

В Василеостровском районе Санкт-Петербурга при странных обстоятельствах погиб юноша. Местный житель рассказал, что на его брелке от авто Mitsubishi Pajero 4 сработала сигнализация. После чего мужчина вышел на улицу и заметил возле капота своего авто незнакомого парня.

Мужчина подошел к незнакомцу со спины и хлопнул его по ягодицам. После чего тот упал и больше не шевелился,

– говорится в сообщении.

Мужчина вызвал полицию и сообщил об инциденте. Полицейские, приехавшие на место, зафиксировали труп. Правоохранители заявили, что мужчине ориентировочно 20 лет. Он был одет во все черное.

Медики, приехавшие на место – лишь констатировали смерть юноши. У него не обнаружили никаких телесных повреждений, однако признаков взлома авто также не обнаружили.

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