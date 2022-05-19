В Белгороде говорят об эвакуации

В то же время в пресс-службе российского МЧС в регионе опровергла подобные планы. Говорят, что эта информация не соответствует действительности.

Внимание В Белгородской области снова "хлопок": россияне уже традиционно обвиняют Украину

Неизвестные представляются сотрудниками МЧС и просят жителей Белгородской области эвакуироваться из пограничных сел,

– говорится в сообщении.

В общем, такая паника вполне оправдана, в Белгороде действительно неспокойно. В то же время, в Минобороны Украины неоднократно говорили, что не будут спрашивать разрешения, как им защищаться.

Обратите внимание! К слову, ранее в Белгороде заметили листовки, призывающие "вернуть Белгород в лоно Харьковской области". В листовках также говорится о "Белгородской народной республике". Подписаны они якобы от легиона "Свобода России", хотя они подчеркнули, что не имеют отношения к этому. Зато заявили, что так ФСБ хочет их дискредитировать.

Кратко о последних "хлопках" в российском Белгороде

В Белгороде и области неспокойно с конца марта. Там чуть ли не каждую ночь что-то происходит – слышны "хлопки", видят "шары", люди паникуют и боятся начала военных действий.

В частности, 1 мая вспыхнули резервуары с топливом, а жители сообщали о взрывах. Впоследствии выяснили, что это были помещения, принадлежащие Минобороны России.

Россия пытается обвинить во взрывах Украину. В частности, потому, что Белгородская область России граничит с украинскими Харьковской и Сумской областями Украины.

11 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия может ввести военное положение в тех границах России, которые граничат с Украиной.

В частности, речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях. Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях.

Владимир Зеленский комментировал вопрос об атаке на Белгород. Президент Украины сказал, что не обсуждает ни один из его приказов как главнокомандующего.

Смотрите также – "Белгороду приготовиться!": советник главы МВД пригрозил россиянам: видео