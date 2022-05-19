В Белгороде говорят об эвакуации

В то же время в пресс-службе российского МЧС в регионе опровергла подобные планы. Говорят, что эта информация не соответствует действительности.

Внимание В Белгородской области снова "хлопок": россияне уже традиционно обвиняют Украину

Неизвестные представляются сотрудниками МЧС и просят жителей Белгородской области эвакуироваться из пограничных сел,
– говорится в сообщении.

В общем, такая паника вполне оправдана, в Белгороде действительно неспокойно. В то же время, в Минобороны Украины неоднократно говорили, что не будут спрашивать разрешения, как им защищаться.

Кратко о последних "хлопках" в российском Белгороде

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