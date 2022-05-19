В Белгороде говорят об эвакуации
В то же время в пресс-службе российского МЧС в регионе опровергла подобные планы. Говорят, что эта информация не соответствует действительности.
Внимание В Белгородской области снова "хлопок": россияне уже традиционно обвиняют Украину
Неизвестные представляются сотрудниками МЧС и просят жителей Белгородской области эвакуироваться из пограничных сел,
– говорится в сообщении.
В общем, такая паника вполне оправдана, в Белгороде действительно неспокойно. В то же время, в Минобороны Украины неоднократно говорили, что не будут спрашивать разрешения, как им защищаться.
Кратко о последних "хлопках" в российском Белгороде
- В Белгороде и области неспокойно с конца марта. Там чуть ли не каждую ночь что-то происходит – слышны "хлопки", видят "шары", люди паникуют и боятся начала военных действий.
- В частности, 1 мая вспыхнули резервуары с топливом, а жители сообщали о взрывах. Впоследствии выяснили, что это были помещения, принадлежащие Минобороны России.
- Россия пытается обвинить во взрывах Украину. В частности, потому, что Белгородская область России граничит с украинскими Харьковской и Сумской областями Украины.
- 11 мая советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что Россия может ввести военное положение в тех границах России, которые граничат с Украиной.
- В частности, речь идет о Ростовской, Курской и Белгородской областях. Таким образом, оккупационные войска могут обеспечить себе "спокойствие" на этих территориях.
- Владимир Зеленский комментировал вопрос об атаке на Белгород. Президент Украины сказал, что не обсуждает ни один из его приказов как главнокомандующего.
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