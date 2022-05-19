В Бєлгороді поговорюють про евакуацію

Водночас у пресслужбі російського МНС у регіоні спростувала подібні плани. Кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

Увага У Бєлгородській області знову "бавовна": росіяни вже традиційно звинувачують Україну

Невідомі представляються співробітниками МНС та просять жителів Білгородської області евакуйовуватись з прикордонних сіл,

– йдеться у повідомленні.

Загалом така паніка цілком виправдана, у Бєлгороді дійсно неспокійно. Водночас у Міноборони України неодноразово казали, що не будуть запитувати дозволу, як їм захищатись.

Зверніть увагу! До слова, раніше у Бєлгороді помітили листівки, які закликають "повернути Бєлгород у лоно Харківської області". У листівках також мовиться про "Бєлгородську народну республіку". Підписані вони нібито від легіону "Свобода Росії", хоча ті наголосили, що не причетні. Натомість заявили, що так ФСБ хоче їх дискредитувати.

Коротко про останні "бавовни" у російському Бєлгороді

У Бєлгороді та області неспокійно уже з кінця березня. Там чи не щоночі щось відбувається – чутно "хлопки", бачать "шари", люди панікують та бояться початку воєнних дій.

Зокрема, 1 травня там спалахнули резервуари з паливом, а мешканці повідомляли про вибухи. Згодом з'ясували, що то були приміщення, які належать Міноборони Росії.

Росія намагається звинуватити у вибухах Україну. Зокрема через те, що Бєлгородська область Росії межує з українськими Харківською та Сумською областями України.

11 травня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в тих областях Росії, що межують з Україною.

Зокрема мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області. Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях.

Володимир Зеленський коментував питання щодо атаки на Бєлгород. Президент України сказав, що не обговорює жодного з його наказів як головнокомандувача.

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