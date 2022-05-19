В Бєлгороді поговорюють про евакуацію

Водночас у пресслужбі російського МНС у регіоні спростувала подібні плани. Кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.

Увага У Бєлгородській області знову "бавовна": росіяни вже традиційно звинувачують Україну

Невідомі представляються співробітниками МНС та просять жителів Білгородської області евакуйовуватись з прикордонних сіл,
– йдеться у повідомленні.

Загалом така паніка цілком виправдана, у Бєлгороді дійсно неспокійно. Водночас у Міноборони України неодноразово казали, що не будуть запитувати дозволу, як їм захищатись.

Коротко про останні "бавовни" у російському Бєлгороді

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