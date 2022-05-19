В Бєлгороді поговорюють про евакуацію
Водночас у пресслужбі російського МНС у регіоні спростувала подібні плани. Кажуть, що ця інформація не відповідає дійсності.
Увага У Бєлгородській області знову "бавовна": росіяни вже традиційно звинувачують Україну
Невідомі представляються співробітниками МНС та просять жителів Білгородської області евакуйовуватись з прикордонних сіл,
– йдеться у повідомленні.
Загалом така паніка цілком виправдана, у Бєлгороді дійсно неспокійно. Водночас у Міноборони України неодноразово казали, що не будуть запитувати дозволу, як їм захищатись.
Коротко про останні "бавовни" у російському Бєлгороді
- У Бєлгороді та області неспокійно уже з кінця березня. Там чи не щоночі щось відбувається – чутно "хлопки", бачать "шари", люди панікують та бояться початку воєнних дій.
- Зокрема, 1 травня там спалахнули резервуари з паливом, а мешканці повідомляли про вибухи. Згодом з'ясували, що то були приміщення, які належать Міноборони Росії.
- Росія намагається звинуватити у вибухах Україну. Зокрема через те, що Бєлгородська область Росії межує з українськими Харківською та Сумською областями України.
- 11 травня радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що Росія може запровадити воєнний стан в тих областях Росії, що межують з Україною.
- Зокрема мовиться про Ростовську, Курську та Бєлгородську області. Таким чином окупаційні війська можуть забезпечити собі "спокій" на цих територіях.
- Володимир Зеленський коментував питання щодо атаки на Бєлгород. Президент України сказав, що не обговорює жодного з його наказів як головнокомандувача.
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