За даними росЗМІ, цього разу постріли чули у селі Безіменному, звідки частину росіян евакуювали ще 14 квітня – після загадкових вибухів у сусідньому прикордонному населеному пункті Сподарюшине, повідомляє 24 канал.

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"Бавовна" у прикордонних населених пунктах

Вибухи у Безіменному

Вперше інформацію про начебто обстріли зі сторони України поширив голова Грайворонської міського округу Геннадій Бондарєв. Він розповів, що у селі Безіменне є потерпіла.

Є один потерпіла – поранення легкого ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога вже надається, її життю нічого не загрожує.

– розповів Бондарєв.

Також, за його словами, є руйнування інфраструктури. Наразі триває обхід території, який допоможе оцінити втрати.

Обстріл Тьоткіного

Сьогодні увечері також стало відомо про нові обстріли в Курській області. Губернатор регіону Роман Старовойт зазначив, що дивні звуки, схожі на постріли, пролунали у прикордонному пункті Тьоткіно. Він уточнив, що під мінометний обстріл потрапила територія цукроварня на околиці селища міського типу.

За попередніми даними, жертв немає, деталі уточнюються.

Хроніка найгучніших "хлопків" у Росії

Цікаво, що схожі інциденти вже тенденція – у прикордонних областях Росії про постріли та пожежі повідомляють ледь не кожного дня.

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