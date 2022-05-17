За даними росЗМІ, цього разу постріли чули у селі Безіменному, звідки частину росіян евакуювали ще 14 квітня – після загадкових вибухів у сусідньому прикордонному населеному пункті Сподарюшине, повідомляє 24 канал.
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"Бавовна" у прикордонних населених пунктах
Вибухи у Безіменному
Вперше інформацію про начебто обстріли зі сторони України поширив голова Грайворонської міського округу Геннадій Бондарєв. Він розповів, що у селі Безіменне є потерпіла.
Є один потерпіла – поранення легкого ступеня тяжкості. Вся необхідна медична допомога вже надається, її життю нічого не загрожує.
– розповів Бондарєв.
Також, за його словами, є руйнування інфраструктури. Наразі триває обхід території, який допоможе оцінити втрати.
Обстріл Тьоткіного
Сьогодні увечері також стало відомо про нові обстріли в Курській області. Губернатор регіону Роман Старовойт зазначив, що дивні звуки, схожі на постріли, пролунали у прикордонному пункті Тьоткіно. Він уточнив, що під мінометний обстріл потрапила територія цукроварня на околиці селища міського типу.
За попередніми даними, жертв немає, деталі уточнюються.
Хроніка найгучніших "хлопків" у Росії
Цікаво, що схожі інциденти вже тенденція – у прикордонних областях Росії про постріли та пожежі повідомляють ледь не кожного дня.
- У російському Бєлгороді "хлопки" фіксують із 1 травня. Спершу там горіли резервуари з паливом, згодом влада регіону повідомила про пожежі у приміщеннях, які належать міноборони Росії.
- 2 травня поблизу Бєлгорода спалахнула ще одна масштабна пожежа. Після вибухів очевидці побачили величезний стовп диму. Відомо, що тоді горів склад з боєприпасами.
- Тоді ж про пожежу повідомили на Пермському пороховому заводі. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей.
- Вибухи у центрі Бєлгорода люди почули й 3 травня. Через гучні звуки спрацювали сигналізації автівок.
- 11 травня жителі Бєлгородської області спостерігали за ще однією пожежею. Очевидці публікували фото масштабних займань.
- 15 травня пожежі зафіксували у Ростовській області – горів завод з виробництва джинсів. Пожежа площею 250 квадратних метрів охопила виробничу будівлю компанії Gloria Jeans у місті Шахти. До ліквідації залучали 58 пожежників та 17 одиниць техніки.
- 16 травня повідомили про пожежу в одному з великих бізнес-центрів Москви. Коли на місце події приїхали пожежники, вогонь поширився на площу 30 квадратних метрів.
- 17 травня у Новосибірській області Росії зайнявся завод, який займається виготовленням виробів з поліетилену. Горіли як і офісні приміщення, так і виробничі потужності та склади.
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