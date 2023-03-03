Потери врага растут: ВСУ устроили "хлопок" на Кинбурнской косе

Украинские военные продолжают операцию по освобождению от оккупантов Кинбурнской косы. Наши защитники накрыли огнем враждебные позиции в Николаевской области, уничтожив их технику.

Об успешной работе подразделений Сил обороны в эфире "Мы – Украина" рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, передает 24 Канал. По ее словам, оккупанты понесли потери во время "хлопка" на Кинбурнской косе.

Читайте также Миллионное войско – страшилка Кремля: почему Путин не способен повторить большое наступление

Освобождение Кинбурнской косы еще ближе

Как заметила Гуменюк, у врага стало на три единицы военной техники на Кинбурнской косе меньше. Рассказываем, почему это очень важно. По словам спикера ОК "Юг", оккупанты использовали эти машины, чтобы продолжать обстреливать территории нашего государства, куда могли достать.

Представитель ведомства подчеркнула, что наши военные не оставляют работу по Кинбурнской косе. Ее они выполняют "достаточно тщательно и достаточно результативно".

Именно поэтому россияне пытаются отходить все глубже и глубже к Херсонскому уровню косы, то есть к непосредственному каналу связи с сушей, а оттуда им уже неудобно наносить удары, ведь не хватает дальнобойности того оружия, которое у них есть,

– подчеркнула Гуменюк.

В то же время следует понимать, что из Кинбурнской косы оккупанты все еще могут вести обстрел. Именно поэтому среди ночи 3 марта российские захватчики обстреляли район Очакова. Как заметил глава ОВА Виталий Ким, предварительно обошлось без пострадавших. Известно о повреждении лечебно-профилактического и дошкольного учебного заведения.

Следует понимать, что Кинбурнская коса – единственная часть Николаевской области, которая все еще находится под оккупацией российских военных. В течение нескольких месяцев наши военные продолжают методически отрабатывать по ней, выбивая оттуда врага.

Ранее уничтожили катера у косы

Накануне Гуменюк рассказала, что ВСУ удалось уничтожить две единицы тяжелой техники, пять единиц автобронетанковой техники и четыре катера. Их подготовили россияне.

Вся эта техника была на направлении от Кинбурнской косы к островам Левобережья, подчеркнула спикер ОК "Юг". По ее словам, враг может подтягивать оружие и силы к Кинбурнской косе. Ее перебрасывают с левобережной части Херсонской области, которая все еще находится под оккупацией.