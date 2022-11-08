"Хлопок" посетили трансформаторы электроподстанции. По предварительным данным, это энергетическая инфраструктура, которую использовали российские войска.

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Фиксируют активное движение авиации противника

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко уточнил об активном движении авиации оккупантов в сторону Запорожья и Донецка. По его словам, авиация противника двигается по направлению Ростова-на-Дону. Советник заявляет, что такую активность еще не видели за последние месяцы.

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Где еще побывал "Хлопок"

8 ноября в оккупированном Крыму утро началось не с кофе для россиян, а – с внезапного "хлопка". Куда и откуда летела воздушная цель – неизвестно. Однако оккупационные власти сообщили, что, по предварительной информации, россияне сбили беспилотник над акваторией Черного моря.

6 ноября в Белгороде в очередной раз раздались мощные взрывы. Сообщают, что, вероятно, там снова загорелась нефтебаза.

Оккупантов предупреждали, чтобы они не курили в неположенных для этого местах, однако, похоже, они не слушают. Масштабные взрывы прогремели 3 ноября на заводе "Рефма" в Мелитополе.

В Страткоме ВСУ подтвердили, что в результате прилета ранены около 50 захватчиков и уничтожены до 10 единиц военной техники врага. Кроме того, еще 80 единиц военной техники разного типа повреждены.

Кроме того, "хлопок" прозвучал и во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В результате атаки повреждена дорога Мариуполь – Донецк, которую российские оккупанты используют в своих военных целях.

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