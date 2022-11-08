"Бавовнятко" відвідало трансформатори електропідстанції. За попередніми даними, це – енергетична інфраструктура, яку використовували російські війська.
До теми Росіяни знову без світла: "бавовнятко" завітало до Бєлгородської області
Фіксують активний рух авіації противника
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив про активний рух авіації окупантів в бік Запоріжжя та Донецька. За його словами, авіація противника рухається з напряму Ростов-на-Дону. Радник заявляє, що такої активності ще не бачили за останні місяці.
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Де ще побувало "Бавовнятко"
- 8 листопада в окупованому Криму ранок розпочався не з кави для росіян, а – з раптової "бавовни". Куди та звідки летіла повітряна ціль – невідомо. Однак окупаційна влада повідомила, що, за попередньою інформацією, росіяни збили безпілотник над акваторією Чорного моря.
- 6 листопада у Бєлгороді вкотре пролунали потужні вибухи. Повідомляють, що ймовірно там знову загорілася нафтобаза.
- Окупантів попереджали, щоб вони не палили в неналежних для цього місцях, однак, схоже, вони не слухають. Масштабні вибухи прогриміли 3 листопада на заводі "Рефма" у Мелітополі.
- У СтраткоміЗСУ підтвердили, що внаслідок прильоту поранено близько 50 загарбників та знищено до 10 одиниць військової техніки ворога. Крім того, ще 80 одиниць військової техніки різного типу пошкоджено.
- Крім того, "бавовна" пролунала і у тимчасово окупованій Волновасі, що на Донеччині. Внаслідок атаки пошкоджена дорога Маріуполь – Донецьк, яку російські окупанти використовують в своїх військових цілях.