Готовился удар по Украине: военный эксперт рассказал о последствиях "хлопка" на Энгельсе

"Хлопок" на аэродроме Энгельс в России, скорее всего, сорвал очередную ракетную атаку по критической инфраструктуре Украины. Об этом говорит активность российских войск накануне.

Такое мнение в эфире 24 канала выразил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков. По его данным, как раз подходили прогнозируемые сроки нового удара, была зафиксирована активность стратегической авиации, а в Черное море вышло несколько носителей крылатых ракет "Калибр".

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Второй удачный "хлопок"

Военный эксперт говорит, что новый "хлопок" похож на предыдущий подобный случай на аэродроме Энгельс.

Я не думаю, что если первый раз получилось более, чем удачно, то нужно было что-то менять. И если это случайный "хлопок" – довольно приятное совпадение. Если каким-то образом сверхзвуковой или околозвуковой окурок пролетел около 600 километров, то супер, система работает, – считает Олег Катков.

По словам главного редактора Defense Express, уже есть фотоподтверждение удачного "хлопка". Эксперт считает, что стоит смотреть только снимки с радиолокационных спутников, ведь над аэродромом наблюдается плотная облачность и фото с оптических спутников не позволят оценить масштабы разрушений.

"На аэродроме, возможно, находилось до 20 самолетов. Речь о стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160, которые тоже там базируются. И надо понимать, что это второй раз подряд. То есть, это вторая пощечина Кремля и удар по наиболее защищенному аэродрома в России", – рассказал военный эксперт.

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Повреждены пять самолетов

По поводу российских потерь Олег Катков сообщил, что на данный момент верифицированных данных нет, но в некоторых российских телеграмм-каналах пишут, что значительно повреждены пять самолетов.

Пять стратегических бомбардировщиков – это космические утраты для России. Это астрономические потери, даже если самолеты и можно будет потом восстановить,

– считает военный эксперт.

Спутниковые снимки покажут

Главный редактор Defense Express рассказал, что в прошлый раз на спутниковых снимках было хорошо видно, что один из Ту-95 побывал в глобальном пожаре и, как минимум, отправлен на очень серьезный ремонт. Учитывая, что данная модель самолетов почти не производится, эта потеря может оказаться неотвратимой.

Олег Катков уверен, что для оценки потерь на Энгельсе хватит обычных спутниковых снимков.

Для этого хватает даже научных спутников, потому что мы говорим о самолетах с размахом крыла 50 метров. Даже малого разрешения хватает, чтобы оценить все, что там происходит,

– подытожил военный эксперт.

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