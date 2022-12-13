Появилось видео с последствиями подрыва стратегически важного моста в Мелитополе

В последнее время в оккупированном Мелитополе стало еще больше "бавовны". Недавно там "устал" один из важных мостов.

Вечером 12 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о подрыве моста, соединявшего город с селом Константиновка, пишет 24 канал.

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Почему этот мост важен

Эта переправа является одним из стратегически важных объектов. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.

Повреждение еще одного логистического сообщения в Запорожской области усложнит россиянам поставки оружия и военной техники с восточного направления на юг.

В сети показали последствия подрыва моста.

Как сейчас выглядит важная стратегическая переправа в Запорожье: смотрите видео

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение моста на въезде в Мелитополь. Потеря одной трассы не является трагической для российских войск. Так как существуют объездные дороги.

В настоящее время также не установлено, кто мог взорвать мост. Местные коллаборанты говорят, что украинские диверсанты вроде бы заложили взрывчатку под опору моста.

Что известно о "бавовне" в Мелитополе: главное