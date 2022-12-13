Появилось видео с последствиями подрыва стратегически важного моста в Мелитополе

13 декабря 2022, 20:14
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В последнее время в оккупированном Мелитополе стало еще больше "бавовны". Недавно там "устал" один из важных мостов.

Вечером 12 декабря мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о подрыве моста, соединявшего город с селом Константиновка, пишет 24 канал.

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Почему этот мост важен

Эта переправа является одним из стратегически важных объектов. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.

Повреждение еще одного логистического сообщения в Запорожской области усложнит россиянам поставки оружия и военной техники с восточного направления на юг.

В сети показали последствия подрыва моста.

Как сейчас выглядит важная стратегическая переправа в Запорожье: смотрите видео

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждение моста на въезде в Мелитополь. Потеря одной трассы не является трагической для российских войск. Так как существуют объездные дороги.

В настоящее время также не установлено, кто мог взорвать мост. Местные коллаборанты говорят, что украинские диверсанты вроде бы заложили взрывчатку под опору моста.

Что известно о "бавовне" в Мелитополе: главное

  • Новостей о "хлопке" в оккупированном Мелитополе стало гораздо больше. В частности, в ВСУ подтвердили поражение противника за предыдущие дни в Запорожской области.
  • В частности, кроме уничтожения руководящего состава 58 армии в городе Мелитополь, в районах населенных пунктов Энергодар, Токмак и Гуляйполе уничтожены три артиллерийские установки, до 10 единиц военной техники разного типа и ранены около 150 военнослужащих противника.
  • Всего лишь 10 декабря в городе прогремело более десяти взрывов. Интересно, что именно в этот день главе оккупационных властей в Запорожье исполнилось 53 года. Вероятно, что взрывы – "праздничное приветствие" гауляйтера Балицкого.

Автор: Дарина Жданович