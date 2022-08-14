"Хлопок" на позициях оккупантов на Херсонщине: есть вероятность удара по Антоновскому мосту

На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту.

Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.

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В Херсоне слышали взрывы

После полуночи в ряде херсонских телеграмм-каналов сообщили о взрывах во временно оккупированном городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.

Позже обнародовали и видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки. Там работала система противовоздушной обороны оккупантов, однако она ничего не могла сбить.

Смотрите видео взрывов в Херсоне:

Также местные сообщили, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в Антоновский мост. По всей вероятности, украинские защитники снова попали по позициям оккупантов.

ВСУ, вероятно, ударили в Антоновский мост: видео

Также сообщают, что в Антоновке, возможно, размещено ПВО оккупантов.

HIMARS, для тебя есть работа,

– говорится в подписи к ролику.

Обратите внимание, что пока в ВСУ никак не прокомментировали эту информацию. Поэтому, чтобы знать наверняка, следует обязательно дождаться подтверждения удара от наших защитников.

По Антоновке снова ударили: видео

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Кратко о предыдущем обстреле Антоновского моста

Антоновский мост важен для логистики российской армии. Если переправа будет разрушена, то российские силы будут отрезаны в оккупированном Херсоне.

Информация о новом ударе по Антоновскому мосту появилась вечером 7 августа. На видео после "прилетов" было видно, как на переправе возник пожар.

Утром 8 августа обстрел моста подтвердили в оперативном командовании "Юг". Кроме него, под удар украинских военных снова попал мост в Новой Каховке.

Захватчики также признали, что на переправе есть повреждения дорожного полотна, но опорные элементы якобы не пострадали.

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