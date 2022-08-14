"Хлопок" на позициях оккупантов на Херсонщине: есть вероятность удара по Антоновскому мосту
На Херсонщине ночью 14 августа в очередной раз прогремели взрывы. Вероятно, бойцы ВСУ снова попали по Антоновскому мосту.
Об этом сообщили в ряде местных телеграмм-каналов, сообщает 24 канал. Взрывы в Херсонской области раздались примерно в 1:00.
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В Херсоне слышали взрывы
После полуночи в ряде херсонских телеграмм-каналов сообщили о взрывах во временно оккупированном городе. Местных жителей призывали находиться в укрытии.
Позже обнародовали и видео с места происшествия. По сообщениям местных, взрывы раздавались в стороне Антоновки. Там работала система противовоздушной обороны оккупантов, однако она ничего не могла сбить.
Смотрите видео взрывов в Херсоне:
Также местные сообщили, что во время первой атаки 4 ракеты ударили по левому берегу Днепра – в Антоновский мост. По всей вероятности, украинские защитники снова попали по позициям оккупантов.
ВСУ, вероятно, ударили в Антоновский мост: видео
Также сообщают, что в Антоновке, возможно, размещено ПВО оккупантов.
HIMARS, для тебя есть работа,
– говорится в подписи к ролику.
Обратите внимание, что пока в ВСУ никак не прокомментировали эту информацию. Поэтому, чтобы знать наверняка, следует обязательно дождаться подтверждения удара от наших защитников.
По Антоновке снова ударили: видео
Заметьте Оккупанты не подпускают местных к Антоновскому мосту после попадания, ведут себя неадекватно
Кратко о предыдущем обстреле Антоновского моста
- Антоновский мост важен для логистики российской армии. Если переправа будет разрушена, то российские силы будут отрезаны в оккупированном Херсоне.
- Информация о новом ударе по Антоновскому мосту появилась вечером 7 августа. На видео после "прилетов" было видно, как на переправе возник пожар.
- Утром 8 августа обстрел моста подтвердили в оперативном командовании "Юг". Кроме него, под удар украинских военных снова попал мост в Новой Каховке.
- Захватчики также признали, что на переправе есть повреждения дорожного полотна, но опорные элементы якобы не пострадали.
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