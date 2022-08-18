"Хлопок" на железной дороге в подмосковье, – эксперт о начале партизанского движения в рф

В российском подмосковье и других регионах прошли ряд диверсий, направленных на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной.

Об этом сообщил эксперт Алексей Голобуцкий у себя на странице в фейсбуке, отметив, что антивоенное партизанское движение в россии набирает обороты.

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В подтверждение этих слов он приводит последнюю диверсию под москвой.

“На железнодорожном участке в районе Домодедово выведены из строя два устройства сигнализации, централизации и блокировки. Информация об этом сначала появилась, а затем исчезла из пророссийских групп в соцсетях. Похоже, что это не взрыв и не взлом. Оборудование, скорее всего, сожжено зажигательной смесью – правильно приготовленной и грамотно примененной. В результате участок железной дороги на время выведен из строя”, – сообщает Голобуцкий.

По словам эксперта, это очередная диверсия в ряде подобных, происходящих по всей территории россии. Большинство из них, так или иначе, направлены на коммуникации, которыми поставляется вооружение на войну с Украиной.

Похоже, кому-то серьезно надоела эта война. Слишком много потерь. Слишком много новых могил. При этом по всей россии набирает силу антивоенное движение. Пока не слишком централизовано, но это дело времени,

– пишет Алексей Голобуцкий.

По его словам, диверсия в подмосковье является результатом деятельности партизанского движения.

"Действия неизвестных "мстителей" не похожи на работу украинских спецслужб. Слишком далеко это от зоны боевых действий и слишком близко к Москве. Самый вероятный вариант – действия местных "партизан", целью которых, вероятно, является уничтожение цепей снабжения нового оружия и людей на линию фронта", – отмечает Голобуцкий.

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