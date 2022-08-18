Про це повідомив експерт Олексій Голобуцький у себе на сторінці в фейсбуці, зазначивши, що антивоєнний партизанський рух в росії набирає обертів.

До теми Є три сценарії завершення війни в Україні

У доказ цих слів він приводить останню диверсію під москвою.

“На залізничній ділянці в районі Домодєдово виведено з ладу два пристрої сигналізації, централізації та блокування. Інформація про це спочатку з’явилась, а потім зникла з проросійських груп у соцмережах. Схоже, що це був не вибух і не злам. Обладнання, скоріше за все, спалено запальною сумішшю – правильно приготованою та грамотно застосованою. В результаті ділянка залізниці на якийсь час виведена з ладу”, – повідомляє Голобуцький.

За словами експерта, це чергова диверсія у низці подібних, які відбуваються по всій території росії. Більшість із них так чи інакше спрямовані на комунікації, якими поставляється озброєння на війну з Україною.

Схоже, комусь серйозно набридла ця війна. Занадто багато втрат. Занадто багато нових могил. При цьому по всій рф набирає силу антивоєнний рух. Поки що не надто централізований, але це справа часу,

– пише Олексій Голобуцький.

За його словами, диверсія у підмосков’ї є наслідком діяльності партизанського руху.

“Дії невідомих "месників" не схожі на роботу українських спецслужб. Занадто далеко це від зони бойових дій і надто близько до москви. Найімовірніший варіант – дії місцевих "партизанів", метою яких, ймовірно, є знищення ланцюгів постачання нової зброї та людей на лінію фронту", – відзначає Голобуцький.

Зверніть увагу – військовий експерт прокоментував "бавовну" в Криму: дивіться відео