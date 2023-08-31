Уничтоженые российские самолеты и удивление Столтенберга по ВСУ: сводка с фронта от Свитана

К российскому Пскову пришел "хлопок". Там на аэродроме были уничтожены российские грузовые самолеты Ил-76.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, лётчик-инструктор Роман Свитан в ежедневной сводке с фронта на 24 Канале рассказал, что именно удалось уничтожить в российском тылу. Тем временем СМИ подсчитали, сколько самолетов было уничтожено в тылу России, Крыма и Белоруссии после 24 февраля 2022 года.

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Уничтожение самолетов в тылу

Свитан отметил, что судя по тому, как горели самолеты на аэродроме, они уже были заправлены авиационным керосином, а это – подготовка к полету. То есть, скорее всего, они либо были с личным составом, либо, по крайней мере, с техникой. Они уже были подготовлены к выполнению боевого задания.

Поэтому вероятность того, что вместе с самолетами удалось уничтожить технику или личный состав, действительно есть. Это как минимум. На аэродроме близ Пскова было как минимум 2 попадания в самолеты Ил-76. Этот "хлопок" называют самым успешным за все время полномасштабного вторжения.

"Хлопок" вблизи Феодосии

Россияне жаловались, что ВСУ нанесли удары по радиолокационным станциям вблизи Феодосии в оккупированном Крыму ракетами HARM. Основной тип этих ракет работает на расстоянии 150 километров, однако есть модификация, летящая на 300 километров.



"Хлопок" возле Феодосии / Скриншот Deep State Map

Нам вполне могли передать эти эталоны. А радиолокационные станции это и цель противорадиолокационных ракет HARM. Рядом с Феодосией россияне действительно располагали такие станции, чтобы прикрывать западные и юго-западные подходы к Крымскому мосту.

Сводка с фронта от Свитана: смотрите видео

Столтенберг удивляется успехам ВСУ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ВСУ демонстрируют невероятные успехи на поле боя, что достаточно неожиданно для него. Полковник запаса ВСУ отметил, что, скорее всего, Столтенбергу показали запрос ВСУ на вооружение, а получили они по факту менее половины.



Южный фронт / Скриншот Deep State Map

Для Генсека НАТО удивительно, что при таких условиях, при отсутствии авиации и дальнобойных ракет ВСУ удается продвигаться. Успехи у нас значительные. Мы уже преодолели полосу обеспечения, минные поля, первую линию обороны и кое-где выходим на вторую, за которой будем заходить в тылы и выходить на оперативное пространство.

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