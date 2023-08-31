Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні з фронту на 24 Каналі розповів, що саме ще вдалося знищити в російському тилу. Тим часом ЗМІ підрахували, скільки літаків було знищено в тилу Росії, Криму та Білорусі після 24 лютого 2022 року.

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Знищення літаків у тилу

Світан зазначив, що судячи з того, як горіли літаки на аеродромові, вони вже були заправлені авіаційним гасом, а це – підготовка до польоту. Тобто, швидше за все, вони або були з особовим складом, або принаймні з технікою. Вони вже були підготовлені до виконання бойового завдання.

Тому ймовірність того, що разом із літаками вдалося знищити техніку чи особовий склад дійсно є. Це як мінімум. На аеродромі поблизу Пскова було як мінімум 2 влучання в літаки Іл-76. Цю "бавовну" називають найуспішнішою за весь час повномасштабного вторгнення.

"Бавовна" поблизу Феодосії

Росіяни скаржились, що ЗСУ завдали ударів по радіолокаційних станціях поблизу Феодосії в окупованому Криму ракетами HARM. Основний тип цих ракет працює на відстані 150 кілометрів, однак є модифікація, яка летить на 300 кілометрів.



"Бавовна" біля Феодосії / Скриншот Deep State Map

Нам цілком могли передати ці зразки. А радіолокаційні станції це є і ціллю протирадіолокаційних ракет HARM. Поблизу Феодосії росіяни дійсно розташовували такі станції, аби прикривати західні та південно-західні підходи до Кримського мосту.

Зведення з фронту від Світана: дивіться відео

Столтенберг дивується успіхам ЗСУ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ЗСУ демонструють неймовірні успіхи на полі бою, що є доволі неочікуваним для нього. Полковник запасу ЗСУ зауважив, що швидше за все Столтенбергу показали запит ЗСУ на озброєння, а отримали вони по факту менше половини.



Південний фронт / Скриншот Deep State Map

Для Генсека НАТО дивно, що за таких умов, за умов відсутності авіації та далекобійних ракет ЗСУ вдається просуватися. Успіхи в нас значні. Ми вже подолали смугу забезпечення, мінні поля, першу лінію оборони й подекуди виходимо на другу, за якою вже будемо заходити в тили та виходити на оперативний простір.

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