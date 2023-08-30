Громадянка Росії створила допис в одному з телеграм-каналів для росіян, що перебувають у Європі. Там вона жалілася, що не змогла сісти в літак, передає 24 Канал.

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Чому росіянку не пустили в літак

Інцидент стався у Німеччині. Жінка хотіла полетіти маршрутом Бремен – Франкфурт – Таллінн, щоб з Естонії дістатися до Росії. Однак авіакомпанія Lufthansa відмовила їй через російське громадянство. Як пояснив перевізник, Естонія заборонила проїзд через свою територію для всіх громадян країни-агресорки.

Мене не садить на літак Lufthansa і кажуть, що всім громадянам Росії заборонено проїзд через Естонію! Навіть із постійною посвідкою на проживання. Куди можна дзвонити чи писати у цей час в Естонії?

– написала вона в соцмережах.

Росіянка заявила, що вона живе в Німеччині та має посвідку на постійне проживання. Також, з її слів, представники Lufthansa пообіцяли пустити жінку в літак, якщо отримають від Естонії електронного листа. Вона опублікувала допис о 5 ранку за місцевим часом, коли до рейсу залишалося 2 години.

Чим все закінчилося

Інші росіяни в коментарях давали їй поради, як можна надурити систему. Громадяни країни-агресорки казали їй ніде не використовувати російський паспорт в Латвії та Естонії, а замість того показувати тільки карту ППП там, де це можливо.

Однак їхні поради не знадобилися. Бо жінка зізналася, що в неї нічого не вийшло.

Я взагалі не очікувала такого ставлення від Lufthansa,

– сказала вона.

Росіянка написала, що купуватиме новий квиток та спробує полетіти через Гельсінкі.

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