Громадянка Росії створила допис в одному з телеграм-каналів для росіян, що перебувають у Європі. Там вона жалілася, що не змогла сісти в літак, передає 24 Канал.
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Чому росіянку не пустили в літак
Інцидент стався у Німеччині. Жінка хотіла полетіти маршрутом Бремен – Франкфурт – Таллінн, щоб з Естонії дістатися до Росії. Однак авіакомпанія Lufthansa відмовила їй через російське громадянство. Як пояснив перевізник, Естонія заборонила проїзд через свою територію для всіх громадян країни-агресорки.
Мене не садить на літак Lufthansa і кажуть, що всім громадянам Росії заборонено проїзд через Естонію! Навіть із постійною посвідкою на проживання. Куди можна дзвонити чи писати у цей час в Естонії?
– написала вона в соцмережах.
Росіянка заявила, що вона живе в Німеччині та має посвідку на постійне проживання. Також, з її слів, представники Lufthansa пообіцяли пустити жінку в літак, якщо отримають від Естонії електронного листа. Вона опублікувала допис о 5 ранку за місцевим часом, коли до рейсу залишалося 2 години.
Чим все закінчилося
Інші росіяни в коментарях давали їй поради, як можна надурити систему. Громадяни країни-агресорки казали їй ніде не використовувати російський паспорт в Латвії та Естонії, а замість того показувати тільки карту ППП там, де це можливо.
Однак їхні поради не знадобилися. Бо жінка зізналася, що в неї нічого не вийшло.
Я взагалі не очікувала такого ставлення від Lufthansa,
– сказала вона.
Росіянка написала, що купуватиме новий квиток та спробує полетіти через Гельсінкі.
В Естонії не люблять росіян
- Нещодавно в Таллінні невідомі розмалювали радянський меморіал. Вони написали на ньому "Російський окупант – найкраще добриво", а також назвали Владіміра Путіна карликом й порівняли його з екскрементами.
- Раніше футболістів з Росії не пустили на матч Ліги конференцій, що проходив в Естонії. В результаті Пюнік зіграв проти Нарви у скороченому складі.
- Нагадаємо, Естонія стала першою країною Євросоюзу, яка розпочала роботу над конфіскацією російських активів. Таллінн заморозив російські активи майже на 20 мільйонів євро.