У столиці Естонії хтось спаплюжив радянський меморіал. Це сталося у талліннському районі Маар'ямае зранку 8 серпня.

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Подробиці інциденту в Таллінні

Невідомі намалювали 2 слогани різними мовами. Вони написали "Російський окупант – найкраще добриво" російською та "Слава Україні" українською. Як зазначає видання, це вже 11-й випадок паплюження пам'ятників в Естонії від початку 2023 року. Минулого року в цій країні було 32 таких зареєстрованих випадків.

Представниця Іда-Хар'юського відділення поліції Інна Тоатер повідомила про початок розслідування за статтею про осквернення пам'яті померлих. Місцеве законодавство передбачає за це покарання у вигляді штрафу або до одного року позбавлення волі. Департамент поліції та прикордонної охорони закликав жителів і гостей Таллінну повідомляти на гарячу лінію про такі випадки.

Видання також виклало фотографії пам'ятника з різних ракурсів. На них можна побачити, зокрема, й написи, що, ймовірно, були зроблені раніше. Серед разноманітних графіті є слоган, що був нанесений кілька разів на різних місцях об'єкта. На ньому російського диктатора Владіміра Путіна називають карликом та порівнюють з екскрементами.

До слова, меморіальний комплекс Маар'ямае охоплює і військовий цвинтар. На цьому кладовищі поховані радянські та німецькі військові, які загинули під час Другої світової війни.

Так виглядає радянський меморіал в столиці Естонії / Фото Delfi



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