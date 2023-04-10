Ідаська префектура оштрафувала порушника на 444 євро. Рішення прийняли ще 24 листопада, але законної сили воно набуло лише цього тижня, коли касаційну скаргу чоловіка не прийняв до розгляду Державний суд.

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Деталі справи

За інформацією слідства, 61-річний чоловік прийшов до встановленого між Нарвою та Нарва-Йиесуу танку-пам'ятнику у футболці червоного кольору з написом "СРСР" та гербом Радянського Союзу.

Демонстрація такої футболки 9 травня є актом провокації, безпосередньо пов'язаним з виправданням скоєння міжнародного злочину і не має нічого спільного з вшануванням пам'яті полеглих,

– йдеться у рішенні суду.

Ба більше, під час судового засідання чоловік також підтвердив свою підтримку агресії Росії проти України.

Поліція додає, що чоловік, побачивши поліцейський патруль, намагався сховати футболку під курткою. Отже, він розумів, що носіння одягу з такою символікою заборонено.

Суд розцінив провину чоловіка як середню, оскільки завдяки втручанню поліцейських заборонену символіку він демонстрував лише "в короткий проміжок часу та на відносно невелику кількість людей".

Згідно з рішенням суду, житель Нарви зможе виплачувати штраф протягом пів року щомісячними платежами у розмірі 74 євро.

Зверніть увагу! Стаття, за якою проти чоловіка відкрили провадження, стосується виправдання та підтримки міжнародних злочинів, актів агресії, геноциду, злочинів проти людяності або воєнних злочинів. Максимальний штраф за неї — 1200 євро або арешт.

Нагадаємо, що в Україні та усьому світі активно триває декомунізація. Так, у Фінляндії нарешті знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. Сталося це 4 жовтня у місті Котка, де стояло погруддя. Побачити це прийшли десятки людей. Дехто навіть приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам'ятника.