"Хлопок" распространяется по России: в Воронеже сильный взрыв у взлетной полосы авиазавода

В Россию подвезли свежий "хлопок". По имеющейся информации, сильный взрыв раздался вблизи взлетной полосы авиазавода в Воронеже.

О взрывах в Воронеже сообщают в местных телеграм-каналах. Также в небе над городом виден след, передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Авиазавод важен для России

По данным местных СМИ, взрыв прогремел вблизи взлетной полосы местного авиазавода (ВАСО). А вот этот авиазавод очень важен для россиян. Потому что он занимается сбором самолетов, в частности по заказу российского минобороны. Там же собирают те самые "самолеты судного дня", которыми иногда бряцает Путин.



Непонятный след в небе над Воронежем / Фото SOTA​

По состоянию на 20:25 в пресс-службе МЧС Воронежской области сообщили, что взрывов пожарно-спасательных подразделений нет. В мэрии также говорят, что чрезвычайных ситуаций в городе не зафиксировали. Между тем, по сети уже распространяется фото того самого "ничего не происходит".

В сети показали мощный взрыв в Воронеже / Фото из телеграм-каналов

В сети также сообщают, что масштабный пожар вспыхнул вблизи реки Дон. Ее и авиационный завод разделяет Воронежское водохранилище. Мы можем предположить, что в городе мог прогреметь взрыв и параллельно на другой локации – пожар.

Говорят, пожар вспыхнул в районе реки Дон / Фото из телеграм-каналов

Взрывы в России – явление регулярное

Заметим, что несколько дней назад россияне уже жаловались на взрывы. Тогда было известно, что вечером 3 апреля "хлопок" был доставлен в Брянскую область. Оккупанты сразу же жаловались на атаку беспилотниками, которую якобы совершила Украина.

О взрывах в области сообщили около 22:30. По данным местных СМИ, беспилотник якобы повредил здание районного военкомата в Севском районе.

в Севском районе. Тогда глава региона Александр Богомаз в традиционной для себя манере обвинил ВСУ в атаке Брянщины. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Местные СМИ отметили, что военкомат Севского района расположен на улице Энгельса. Если взглянуть на карту, то сооружение стоит примерно в 140 километрах от Брянска в сторону границы с нашим государством.

Кстати, россияне обвиняют Украину не только в атаке Брянской области. Оккупанты винят наше государство в причастности к ликвидации российского пропагандиста Владлена Татарского. В Офисе Президента на это отреагировали.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире 24 Канала отметил, что наше государство в подобного рода игры не играет и что Украине не нужны теракты. Наша страна может урегулировать все на военном фронте, где враг и так ежедневно терпит поражение.