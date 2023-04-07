Про вибухи у Воронежі повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Також у небі над містом видно слід, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Авіазавод важливий для Росії

За даними місцевих ЗМІ, вибух пролунав поблизу злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО). А от цей авіазавод надзвичайно важливий для росіян. Бо він займається збиранням літаків, зокрема, на замовлення російського міноборони. Там же збирають ті самі "літаки судного дня", якими іноді бряцає Путін.



Незрозумілий слід у небі над Воронежем / Фото SOTA

Вибухи у Росії – явище регулярне

Зауважимо, що кілька днів тому росіяни вже бідкалися на вибухи. Тоді було відомо, що ввечері 3 квітня "бавовну" підвезли до Брянської області. Окупанти відразу ж скаржилися на атаку безпілотниками, яку буцімто здійснила Україна.

Про вибухи в області повідомили близько 22:30. За даними місцевих ЗМІ, безпілотник буцімто пошкодив споруду районного військкомату у Севському районі.

у Севському районі. Тоді глава регіону Алєксандр Богомаз у традиційній для себе манері звинуватив ЗСУ в атаці Брянщини. Він додав, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Він додав, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Місцеві ЗМІ зауважили, що військкомат Севського району розташований на вулиці Енгельса. Якщо глянути на карту, то споруда стоїть приблизно за 140 кілометрів від Брянська у бік кордону з нашою державою.

До слова, росіяни звинувачують Україну не лише в атаці Брянської області. Окупанти закидають нашій державі причетність до ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського. В Офісі Президента на це відреагували.

Радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що наша держава у подібного роду ігри не грає, і що Україні не потрібні теракти. Наша країна може врегулювати все на військовому фронті, де ворог і так щоденно зазнає поразок.